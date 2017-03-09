Шахтеры Львовской области прекратили отгрузку угля и собрались на пикет - требуют зарплату

Шахтеры города Червоноград Львовской области начинают акцию с прекращением отгрузки угля из-за задолженности по заработной плате и сегодня, 9 марта, пикетируют Хозяйственный суд области.

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Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"Местные шахтеры Червонограда начали акцию с прекращением отгрузки угля потребителям без остановки добычи из-за задолженности по заработной плате", - написал он.

Он подчеркнул, что шахтеры приняли окончательное решение с 9 утра 9 марта прекратить отгружать уголь и пикетировать суд.

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Как отметил Волинец, под судом шахтеры будут требовать разблокирования счета ГП "Львовуголь" для выплаты задолженности по заработной плате. «Сейчас на заблокированном счете ГП "Львовуголь" находится более 93,8 млн грн», - написал Волинец.

Как сообщал УНИАН, 2 марта, на шахте №10 «Степная» во Львовской области произошел взрыв и обрушение горной породы. Погибли восемь шахтеров, пострадали более 20.