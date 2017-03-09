"Укроборонпром" увеличил выпуск военной радиолокационной техники в три раза

Согласно сообщению, за прошлый год НПК "Искра" получил чистую прибыль в размере 152 млн грн, что позволило дополнительно принять на работу 457 специалистов и закрепить среднюю заработную плату на уровне 9900 грн.

Читайте также"Укроборонпром" расширит линейку наземных беспилотников

В пресс-службе отметили, что именно в НПК "Искра" была разработана новая трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора 79К6 "Пеликан", которая была успешно опробована военными во время проведения учений "Рубеж-2016" в октябре прошлого года.

«"Пеликан" выполняет 2 основные задачи: противовоздушная оборона - определение вражеских воздушных целей и передача их координат отечественным истребителям для немедленной реакции и уничтожения противника. В составе зенитно-ракетных комплексов определяет координаты вражеской техники, откуда ведутся вражеские обстрелы. Дальность определения целей "Пеликана" до 400 км», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, беспилотный мини-бронетранспортер "Фантом" украинского государственного концерна "Укроборонпром" вошел в пятерку лучших экспонатов на выставке IDEX-2017 (International Defence Exhibition).

Читайте также"Укроборонпром" разработал новый тип ракет для военной авиации – Порошенко

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.

Казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра" объединяет в себе конструкторское бюро и электромашиностроительный завод. Это предприятие специализируется на разработке и изготовлении современных радиолокационных станций и комплексов радиоэлектронной борьбы. С 2011 года входит в концерн «Укроборонпром».