Суд разблокировал счета "Львовугля" для выплаты зарплаты шахтерам – ОГА

Хозяйственный суд Львовской области разблокировал счета государственного угледобывающего предприятия «Львовуголь», что позволит возобновить выплату заработной платы шахтерам.

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Об этом на своих страницах в соцсети Facebook сообщили глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Есть хорошая новость: шахтеры Львовщины получат заработанные средства… Только что получил решение Государственной исполнительной службы – счета ГП «Львовуголь» разблокированы», – написал Синютка.

«Суд принял решение о разблокировании счета ГП «Львовуголь»! Теперь горняки получили надежду на получение зарплаты. А государственное предприятие сможет вести хозяйственную деятельность», – отметил Волынец, добавив, что по состоянию на сегодня на заблокированном счету госкомпании находится 93,8 млн грн.

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Как сообща УНИАН, ранее профсоюз шахтеров планировал провести акции протеста с целью возобновления выплаты заработной платы работникам «Львовугля».

По данным Единого реестра судебных решений, 2 марта 2017 года госкомпания «Региональные электрические сети» (поставщик электроэнергии для угледобывающих шахт) обратилась в Хозяйственный суд Львовской области с иском к «Львовуглю», в котором потребовала взыскать с предприятия 97,4 млн грн. Рассмотрение этого дела было назначено на 10:20 9 марта. При этом, по данным экспертной организации «Всеукраинская энергетическая ассамблея», по состоянию на 1 февраля 2017 года общая задолженность угольной отрасли за поставки электроэнергии составляла 11,6 млрд грн.

Также 2 марта 2017 года на шахте №10 «Степная», что входит в структуру предприятия «Львовуголь», произошел взрыв и обвал горной породы. Погибли 8 шахтеров и пострадали более 20 человек. По предварительным данным, взрыв на шахте произошел в результате возгорания воздушно-метановой смеси.