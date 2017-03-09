Крупнейшее металлургическое предприятие Украины заявило о нехватке угля

Крупнейшее металлургическое предприятие Украины – комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" заявило о нехватке углей марок «АШ» и «АС» (антрацит), которые используются в процессе выплавки металла, предприятие также готовится к веерным отключениям электроэнергии в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте такжеГройсман предложил организаторам блокады на Донбассе посетить меткомбинаты и пояснить свои действия рабочим

«Уже сейчас предприятие испытывает нехватку углей марок «АШ» и «АС», которые являются критическим сырьем для агломерационного и металлургического производств. Запасы сырьевых материалов исчерпываются, и компания обеспокоена возможными рисками относительно будущих поставок», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что компания разработала кризисный план работы в условиях введения чрезвычайных мер в сфере энергетики.

«Технологические службы цехов находятся в полной готовности в связи с угрозой веерных отключений электроэнергии в Днепропетровской области», - сообщили в пресс-службе, добавив, что дефицит сырья и ограничение электроснабжения могут привести к сокращению выпуска продукции.

«В настоящее время все структурные подразделения работают в штатном режиме. Однако возможным последствием блокады может стать сокращение производства», - сообщили в компании, добавив, что «АрселорМиттал Кривой Рог» предпримет все возможные меры, чтобы не допустить сбой производственной деятельности и срыв договорных обязательств по экспорту своей продукции.

Читайте такжеСитуация на захваченных боевиками предприятиях оккупированного Донбасса критическая - росСМИ

Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, в результате чего под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей минимум 9 областей страны.

В этой связи 15 февраля Кабмин принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.

Ранее глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков отмечал, что потери металлургической и смежных отраслей по итогам года из-за блокады составят не менее 3,5 млрд долл.

В 2016 году «АрселорМиттал Кривой Рог» произвел 8,96 млн тонн железорудного концентрата, что на 11,5% меньше, чем за 2015 год.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна. Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.