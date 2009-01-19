Toyota остановила конвейеры на 11 из 12 заводов в Японии

Флагман японского автопрома корпорация Toyota в субботу, 17 января, остановила конвейеры на 11 из 12 своих заводов в Японии под влиянием набирающего обороты мирового финансового кризиса и резкого спада продаж. В последний раз на столь жесткие меры компания пошла в августе 1993 г., когда стремительное укрепление иены по отношению к доллару США серьезно сокращало доходы Toyota от операций за рубежом.

В соответствии с планом, в общей сложности с января по март автогигант намерен приостановить работу своих заводов ровно на две недели. Затем в феврале и марте производственные линии встанут еще на 11 дней. В текущем месяце предприятия Toyota будут закрыты также 24 и 30 числа.

Последние шаги японского автоконцерна приведут к сокращению выпуска не только больших грузовиков и престижных легковых автомобилей, но и популярных в Японии малолитражных машин и автомобилей с гибридными бензиново-электрическими двигателями, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Продажи Toyota в Соединенных Штатах, которые являются важным рынком сбыта корпорации за рубежом, в декабре прошлого года упали по сравнению с аналогичным периодом в 2007 г. на 36,7%. В том числе по этой причине с января по март компания намерена остановить на срок до 30 дней семь ее заводов в США и Канаде.

В целом же Toyota ожидает снижение объемов реализации ее продукции в мире и Японии на 15,4% - до 7,54 млн. автомобилей. По прогнозу экспертов, в текущем году компания впервые за свою 70-летнюю историю понесет операционные убытки от основной деятельности. Они составят 150 млрд иен, то есть около 1 млрд долл. по текущему валютному курсу.

Не только лидер японского автопрома вынужден приостанавливать производство из-за спада продаж под влиянием мирового финансового кризиса и продолжающегося укрепления иены по отношению к доллару. Практически все японские автопроизводители, включая Nissan, Mitsubishi и Honda, уже сообщили о таких планах. Кроме того, они вынуждены проводить сокращения персонала. По подсчетам агентства Киодо, двенадцать японских компаний, которые выпускают в стране легковые автомобили и грузовики, планируют в ближайшее время уволить около 24 тыс. рабочих.