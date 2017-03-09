Промпродукция в Украине подорожала почти на 39%

Рост цен производителей промышленной продукции в Украине в феврале 2017 года в годовом выражении, по сравнению с февралем 2016 года, ускорился до 38,9% с 36,8% месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, январем 2017 года, цены производителей промпродукции в феврале выросли на 3,1%.

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С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, цены производителей промпродукции выросли на 2,8%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года снизились на 0,3%, к январю 2016 года – выросли на 36,8%.