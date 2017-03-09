Угольные шахты во Львовской области работают в штатном режиме – Минэнерго

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

«Все шахты ГП «Львовуголь», кроме шахты «Степная», работают в штатном режиме и продолжают отгружать уголь. На «Степной» работы приостановлены и комиссия продолжает изучать ситуацию», - сообщили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2017 года на шахте №10 "Степная" госпредприятия "Львовуголь" произошел взрыв и обвал горной породы. Погибли 8 горняков и пострадали более 20 человек. По предварительным данным, взрыв на шахте произошел в результате возгорания воздушно-метановой смеси.

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Для расследования причин взрыва на шахте Кабинет министров создал правительственную комиссию во главе с вице-премьером Геннадием Зубко, а также еще одну комиссию - во главе с вице-премьером Владимиром Кистионом - для оценки ситуации на всех украинских шахтах.

По словам Зубко, комиссия, которая будет работать в течение месяца, должна определить причины трагедии, а также выработать решения для недопущения подобных аварий на шахтах в будущем.

7 марта Минэнергоугля поручило руководителям угледобывающих предприятий, входящих в сферу влияния министерства, установить режим усиленного контроля за безопасностью проведения горных работ.