Замглавы Космического агентства Владимир Михеев: Если не поменяется подход к космической отрасли, говорить о месте Украины в космосе вообще не придется

Космическая отрасль Украины, до сих пор носящей гордый титул «космической державы», переживает трудные времена. Ряд важных для страны проектов, стартовавшие еще в начале 2000-х – запуск собственного спутника связи «Лыбидь», совместная с Бразилией программа «Циклон-4», кооперация с NASA и Европейским космическим агентством, создание спутника дистанционного зондирования Земли «Сич2-1» - так и остаются незавершенными. Кроме того, из-за аннексии Россией Крыма необходимо восстановить наземный сегмент станции приема спутников. Плюс хроническое недофинансирование отрасли – по остаточному принципу, лишь на 30% от необходимого, что спровоцировало ряд скандалов вокруг профильных предприятий. Добавляет проблем и частая смена руководства ГКАУ.

Чтобы разобраться в перспективах космического статуса Украины, УНИАН попытался взять интервью у главы агентства, вернее, исполняющего обязанности – Юрия Радченко, причем, сразу же после его назначения – в сентябре 2016 года. Девять месяцев бесконечных обращений в агентство с запросами на интервью завершились согласием побеседовать с нашими журналистами заместителя руководителя ГКАУ Владимира Михеева. Впрочем, ожидание было не напрасным: Михеев достаточно подробно рассказал, что происходит в космической отрасли Украины.

Во время Часа вопросов к правительству в Раде премьер Гройсман подтвердил, что проблемы в космической отрасли остаются. Знаю, что следом руководство Космического агентства вызвали на ковер в Кабмин. Какие вопросы обсуждались?

Начнем с того, что в ноябре 2016 года, после заслушивания отчета ГКАУ о состоянии дел в отрасли, премьер-министр дал поручение создать рабочую группу для рассмотрения всех проблемных вопросов в космической сфере, которую возглавил Владимир Горбулин (вице-президент Национальной академии наук, директор Национального института стратегических исследований, – УНИАН). Я входил в эту рабочую группу. Космическое агентство также направляло свои предложения. Итоговые рекомендации рабочей группы были переданы в Кабмин, где в настоящее время рассматриваются. Владимир Гройсман подтвердил в Раде, что проблемы в космической отрасли изучаются, и пути решения будут в скором времени определены.

Проблемы касаются «старых» проектов?

Да, в первую очередь, это – два незавершенных проекта, на которые в свое время были потрачены большие государственные деньги, - «Циклон-4» и «Лыбидь». Вторая проблема - фактическое отсутствие реформ, в которых сегодня нуждается отрасль, и как следствие, отсутствие развития и заказов для госпредприятий.

Начнем с проблем на предприятиях отрасли, в частности, с претензий КБ «Южное». Поговаривали, что именно из-за скандала с увольнением директора предприятия, а также срыва проекта «Циклон-4», в котором участвовало КБ, и был уволен на то время глава Космического агентства Любомир Сабадош. Так ли это?

Мое личное мнение, что это не так. Действительно, вокруг той ситуации шума было много. Но не думаю, что увольнение Сабадоша как-то связано с проектом «Циклон-4», так как на момент его прихода в ГКАУ денонсация договора со стороны Бразилии уже состоялась. Конечно, компетентный ответ на этот вопрос может дать только Кабинет министров.

Тогда вопрос о «Циклоне-4». Это – совместный проект с Бразилией, но она в одностороннем порядке денонсировала договор, разрыв отношений вошел в силу в июле 2016 года. К этой дате КБ «Южное» заявило, что выполнило свои обязательства. Убытки составили, по подсчетам КБ, 800 миллионов долларов. А межправительственный договор от 2003 года по «Циклону-4» не предусматривает финансовой ответственности сторон за его невыполнение. Как сейчас обстоят дела с проектом?

В рамках совместного проекта предусматривалось создать ракетоноситель «Циклон-4» и наземный стартовый комплекс в Бразилии.

Создание ракеты-носителя было поручено КБ «Южное», которое выполняет эти работы по контракту с Космическим агентством. В настоящее время работы выполнены более чем на 80%, но не завершены. Продолжаются работы по наземной экспериментальной отработке и созданию первой летной ракеты.

За создание наземного стартового комплекса в Бразилии ответственная совместная бинациональная компания «АЦС», которая создана в Бразилии на паритетной основе, то есть, 50% на 50%. Работы по созданию комплекса не завершены, в связи с денонсацией остановлены. Также нужно отметить, что много работ для БК «АЦС» выполняли украинские предприятия, у которых заморожены контракты в разных стадиях выполнения.

Сегодня идет процесс подготовки к ликвидации БК «АЦС», мы определились с ликвидатором с нашей стороны. Идет согласованный процесс оформления документов. Ликвидационная комиссия будет рассматривать вопросы по разделу активов, по результатам ее работы можно будет говорить о правах собственности Украины.

В настоящее время мы ищем альтернативные пути продолжения реализации проекта, он не закрыт и поэтому говорить сейчас об убытках, считаю, пока не корректным.

Ранее заявлялся как один из вариантов выхода из ситуации по «Циклону-4» - привлечение к проекту третьей стороны. Среди возможных партнеров назывались США.

Мы неоднократно на переговорах с Бразилией предлагали, как вариант, привлечение третьей стороны в качестве инвестора, чтобы завершить проект. На тот момент бразильская сторона отказалась. Это был бы наиболее оптимальный вариант, так как разработка [проекта с украинской стороны] велась именно под это место базирования. Сейчас мы рассматриваем поиск нового партнера, с новым местом базирования.

О каких странах идет речь?

Работы по поиску нового места базирования «Циклон-4» были поручены КБ «Южное», которое рассмотрело более 10 возможных стран и провело ряд предварительных переговоров. Одним из перспективных мест для стартовой площадки и возможных партнеров по проекту рассматриваем Канаду.

Правда ли, что к решению Бразилии разорвать договор по «Циклону-4» имеет отношение Россия?

Я не работал тогда в Космическом агентстве, но, судя по тому, что мне рассказывали, рука России в этой истории прослеживалась с самого начала. Проект был конкурентом для нее. Бразилия выбрала украинский «Циклон», несмотря на то, что были аналогичные предложения и от России. Поэтому Москва всегда ревностно к нему относилась и вставляла свои «пять копеек», чтобы «помочь».

Космос - высококонкурентный рынок, к тому же, Россия и Бразилия – участники БРИКС. По состоянию на сегодняшний день, Бразилия так и не определилась с партнером по освоению космоса. Влияние России на принятие решения по денонсации могло быть, но подтвержденных данных об этом нет.

Вы упомянули Канаду. Но у нас уже был негативный опыт космического сотрудничества с этой страной – проект с компанией MDA по созданию для Украины нашего собственного спутника связи «Лыбидь», запуск которого планируется аж с 2011 года. Он уже несколько лет хранится на российском заводе в Красноярске. Чего ожидать дальше?

Компания MDA была выбрана ГП «Укркосмос» на конкурсной основе в качестве исполнителя проекта и с ней был заключен контракт. Согласно его условиям, MDA должна была спутник изготовить, запустить и сдать нам его на орбите для пользования. Компания MDA является частной, Канада как государство вмешиваться в ее деятельность не может.

Как я уже говорил, MDA по условиям контракта должна сдать спутник «под ключ». Все выплаты MDА осуществлялись согласно графику и в полном объеме. Спутник планировалось ввести в эксплуатацию в 2012 году, к Евро-2012. В силу разных причин срок запуска переносился. Аннексия Крыма, где были расположены Центр управления полетами и станция управления спутником, послужила причиной объявления компанией MDA форс-мажора. По условиям контракта, в этом случае все риски, в том числе расходы по их преодолению, несет заказчик – ГП «Укркосмос».

Что сделано для разрешения ситуации?

В Киеве на территории «Укркосмоса» создан новый Центр управления полетом за счет наших средств, а также достигнута договоренность с итальянской компанией «Телеспацио» по эксплуатации станции управления.

По состоянию на сегодня: ЦУП готов и предъявлен компании MDA; спутник также готов и находится на хранении; ракета-носитель изготавливается на «Южмаше», не хватает двигателя первой ступени и системы управления.

Для преодоления форс-мажора по контракту и завершения проекта требуется дополнительное финансирование.

Почему спутник находится в России и сколько стоит его хранение?

Компания MDA, в соответствии с контрактом, самостоятельно определялась с кооперацией, куда вошли в том числе и российские компании. Исполнителем в части платформы спутника была определена компания ««Информационные спутниковые системы» имени Решетнева», которая находится в Красноярске. Сейчас спутник находится там на хранении, ожидая ракету. В связи с незапланированным увеличением срока хранения, действительно, компания «ИСИ» направила MDA предложения по увеличению стоимости работ, впрочем, как и другие соисполнители. Сегодня суммарные предложения по увеличению стоимости от MDA нами получены и рассматриваются. Это – порядка 17 миллионов долларов.

И как же решается вопрос финансирования этого проекта?

Наши предложения поданы на рассмотрение правительства. Считаем, что проект целесообразно реализовать, учитывая потраченные средства и сохранившуюся актуальность. Но без дополнительного финансирования (собственного или инвестора) это невозможно.

В конце прошлого года ТАСС распространил информацию, что на его запрос ГКАУ сообщило – запуск «Лыбиди» планируется с космодрома Байконур в 2017 году. Как будет решаться вопрос с Россией, ведь любое сотрудничество с РФ в сфере ВПК и космоса запрещено нашими же санкциями? Есть ли уже договоренность с Казахстаном о запуске?

Да, мы прекратили сотрудничество с Россией в сфере ВПК, но сотрудничаем в части освоения мирного космоса, в том числе по выполнению совместных международных проектов. Переговоры по запуску и, соответственно, договору по пусковым услугам находятся в зоне ответственности компании MDA.

Также хочу отметить, что, учитывая намерения о возобновлении «Морского старта», запуск «Зенита» будет возможен не только с территории Казахстана.

А не могут россияне нам вновь «помочь», задержав по срокам тестирование «Лыбиди»?

По сведениям исполнителя - канадской компании MDA – проблем со стороны российских соисполнителей у них нет. Все подтвердили возможность выполнения работ, но при условии дофинансирования.

Так, когда состоится запуск «Лыбиди»?

Мы действительно планируем запуск спутника до конца этого года, технически это возможно. Сдерживает только вопрос увеличения стоимости проекта, то есть, нет еще решения правительства – одобрить, или предложить другой вариант решения вопроса.

А каким может быть другой путь решения проблемы?

Проводились переговоры с несколькими компаниями об участии в проекте и соответствующем инвестировании. Есть конкретные предложения, но, на наш взгляд, предлагаемые условия не очень выгодные. К примеру, свое участие в проекте предлагает Китай – и доинвестировать, и запустить. Но его условия не очень выгодные.

Китай в последнее время демонстрирует большую заинтересованность проектами космической отрасли Украины. По этому поводу к нам приезжали несколько раз китайские делегации.

С Китаем у нас действует совместная программа сотрудничества до 2020 года, подкомиссия, которая координирует космическое сотрудничество. Поэтому делегации и приезжают, делают предложения…

Вернемся к упомянутому вами «Морскому старту», откуда запускались создаваемые Украиной ракеты «Зенит». Проект был заморожен. Но у наших предприятий – участников программы – остались долговые обязательства. Мы их покрыли?

Да, проект обанкротился. Наш долг составил порядка 200 миллионов долларов, которые приходятся на партнеров проекта – КБ «Южное» и завод «Южмаш». Суд США признал наши обязательства перед компанией Boeing, как и российские – РФ тоже являлась участником проекта. Россия в компенсацию долга предоставила места для космонавтов на космическом корабле. А мы пока ведем переговоры по урегулированию данного вопроса. Наши предприятия имеют общую позицию, рассматриваются различные варианты. Параллельно прорабатывается вопрос выполнения решения суда США на уровне нашего законодательства. То есть, вопрос требует и юридической проработки.

Вы сказали, что «Морской старт» может снова заработать. Что изменилось?

Сейчас проходит процедура изменения собственника программы – им станет компания S7. Сейчас они узаконивают имущество, ведутся переговоры по заключению контрактов на изготовление ракетоносителей.

Украина с 2013 года сотрудничает с США по проекту «Antares» - ракете-носителю, предназначенной для доставки грузов на МКС с космодрома Уоллопс. В 2014 году США заявили, что в виду событий в Украине и введения санкций они откажутся от сотрудничества с РФ и отдадут предпочтение нашей стране. В конце октября 2016 года ракета была успешно запущена. Но двигатель у Antares остался российский – РД-181. Наша страна разработала только первую ступень. Почему так произошло? Мы можем заменить россиян?

США действительно хотели отказаться от российского участия в проектах «Atlas V» и «Antares», еще в 2014 году. После введения санкций по инициативе США нами рассматривался вопрос о возможном участии украинских предприятий в создании двигателя взамен российского. Предложения обсуждались, информация по решению со стороны США сегодня отсутствует. Как известно, США продолжают заключать контракты и приобретать российские двигатели…

Выходит, нас проигнорировали, несмотря на громкие заявления?

На самом деле создание подобного ракетного двигателя, с учетом всех испытаний, не говоря уже о финансовом аспекте, займет 5-7 лет. И это – оптимистические сроки. Поэтому, учитывая коммерческую сторону проекта, использование существующего отработанного двигателя – единственный путь для США на сегодня, чтобы не остановить проект. И мы это понимаем.

Космическое агентство заявляло о планах расширения сотрудничества с NASA. Подвижки есть?

Мы встречались с представителями NASA, они приезжали к нам. Их политика следующая – NASA заключает контракты только с американскими предприятиями. Нам предложили сотрудничать через их компании. С этой целью в прошлом году при участии американской стороны была создана рабочая группа. В ее заседании приняли участие представители ведущих отраслевых отечественных предприятий. Определенные выводы и рекомендации были сделаны. Следующее заседание группы не состоялось, так как поменялось руководство – сначала у нас в агентстве, потом в NASA. Американская сторона перенесла встречу.

Еще один прошлогодний скандал – вокруг утилизации ракетного топлива на Павлоградском химзаводе: якобы деньги не выделялись и отсюда возможен срыв сроков. А это грозит техногенной катастрофой…

После распада СССР в Украине остались ракеты РС-22, которые были с ядерными боеголовками. После подписания в 1994 году Будапештского меморандума, ядерные боеголовки из Украины были вывезены, но ступени ракет остались, в которых находилось порядка 5 тысяч тонн топлива. В 2004 году США предложили помощь по утилизации в рамках программы по уменьшению угрозы, были подписаны соответствующие документы. Учитывая, что в рамках оказания помощи США финансируют не все работы, которые необходимо проводить в рамках безопасного хранения и утилизации, параллельно выделяется финансирование и из бюджета Украины.

В прошлом году США остановили финансирование утилизации, выставив ряд условий, но из бюджета Украины были выделены средства в полном объеме за выполненные Павлоградским заводом работы. На сегодня утилизирована приблизительно половина топлива – наиболее опасные вторые и третьи ступени. После проведения ряда мероприятий, было разблокировано финансирование и со стороны США. По результатам переговоров – США готовы полностью финансировать завершение утилизации путем сжигания. Но предупредили, что программа помощи рассчитана до конца 2018 года и гарантий, что она будет продлена, нет. Поэтому наша общая задача – ускориться с работами, чтобы все прошло по плану.

А почему американцы настаивают на сжигании топлива?

Это – самый простой и быстрый процесс утилизации, который применяется в мировой практике. Сегодня в связи с недостроенными объектами вынужденно утилизация проводится путем изготовления взрывчатых веществ и их подрыва в карьерах. Этот метод – медленный и дорогостоящий.

С американцами понятно. А как сейчас продвигается сотрудничество с Европой?

В соответствии с соглашением про ассоциацию Украины и ЕС в части космоса ведется сотрудничество по ряду европейских программ – «Горизонт-2020», «Коперник», «EGNOS» и другим... У нас в агентстве создан национальный контактный пункт программы «Горизонт-2020», предприятиями отрасли совместно с европейскими компаниями выполняется 5 проектов.

Учитывая евроинтеграционный курс Украины, на сегодня стратегическая цель – стать членом Европейского космического агентства. Это даст возможность нашим предприятиям полноправно участвовать в масштабных европейских космических проектах и научных программах. Предприятия уже участвуют в подобных проектах, но через субподряд с европейскими компаниями.

Первый шаг сделан – подписано соответствующее рамочное соглашение между правительством Украины и ЕКА. Следующие шаги для получения членства требуют оплаты взносов порядка 1,5 миллиона долларов в год в течение 5 лет. При этом около 90% вернется в Украину в качестве грантов, также это будет способствовать укреплению позиции наших предприятий на европейском рынке.

Эти предложения подавались в правительство, но пока конкретного решения о выделении госфинансирования нет.

США заявляли, что могут заняться созданием телекоммуникационного спутника для Украины. Как с этим обстоят дела?

Сегодня мы, конечно, сосредоточены, в первую очередь, на реализации проекта «Лыбидь». В перспективе в соответствии с концепцией развития планируются и другие телекоммуникационные спутники, эти проекты должны быть чисто коммерческие за счет привлеченных инвестиций. В таких проектах может участвовать ряд международных компаний, в том числе и из США.

Как продвигается работа с производством двигателя четвертой ступени для итальянской ракеты-носителя Vega?

Фактически производство двигателей по проекту Vega «Южмашем» с КБ «Южное» освоено и поставлено на конвейер. С 2012 года выполнено 9 пусков Vega, все из них – успешные. Контракты с итальянской компанией действуют, и планируется подписание новых.

Теперь поговорим о госфинансировании агентства. В бюджете-2017 оно сокращено на 15% - до 2,9 миллиардов гривен. В 2016 году было выделено 3,4 милиарда, из которых на выплату долгов по проектам пошло более 1,8 млрд. В 2017 году денег агентству на что хватит?

Миллиарды идут на погашение кредитов, часть денег выделяется на содержание аппарата и бюджетных организаций, которые входят в состав агентства. Что касается космической программы и тех проектов, которые реализуются, то на них остаются суммы, которые исчисляются лишь десятками миллионов. Национальная космическая программа на 2013-2017 годы систематически недофинансировалась, профинансировано порядка 30%, что не позволяет ни одну из задач программы выполнить.

А что удалось сделать за 2016 год на запланированную в программе и выделенную бюджетом сумму почти 224 млн долларов?

С учетом реально предусмотренного программой финансирования в 2016 году мы пересмотрели задачи и сконцентрировались на проектах, которые можно завершить. В том числе предусматривали восстановление ЦУП и станций управления (взамен утраченных в Крыму), завершить подготовку к запуску спутников «Сич 2-1» и «Микросат». Также выполнить большую часть работ по созданию спутника с высокой разрешающей способностью «Сич-2М».

Но деньги были выделены только в ноябре. Почему это произошло? Сначала поменялось правительство, потом произошли изменения в руководстве Космического агентства. Все документы, которые уже были частично согласованы, пришлось повторно согласовывать, а эта процедура достаточно длительная и бюрократическая.

В начале 2016 года мы достигли соглашения с частью предприятий – участников программы, и они выполняли запланированные работы за счет своих средств, разумеется, у кого такая возможность была. Только благодаря этому работы по программе были выполнены ориентировочно на 75%.

Что планируется на этот год?

Недофинансирование по национальной космической программе составляет порядка 800 миллионов гривен. Бюджетный запрос Космического агентства на 2017 год составлял 225 миллионов гривен для выполнения проектов по программе и 200 миллионов для оплаты пусковых услуг, чтобы вывести украинские спутники на орбиту. Но на этот год выделили на программу только 29 миллионов, соответственно, говорить о выполнении каких-либо показателей не приходится. Естественно, ни один проект из программы с таким финансированием не будет завершен в этом году.

И какой же выход?

Диалог с правительством мы не прекращаем в части аргументации по поводу увеличения финансирования. Надеемся, что в результате работы рабочей группы будет достигнуто всеми участниками процесса понимание целей, задач и приоритетов космического развития.

Также проводим работу с предприятиями. Например, есть договоренность с КБ «Южное» по завершению создания спутника «Сич 2-1» для дистанционного зондирования за счет средств предприятия, но для вывода его на орбиту и восстановления наземной инфраструктуры требуется помощь государства. Этот проект – имиджевый для Украины, ведь уже в течение 7 лет на орбите нет ни одного украинского спутника, кроме студенческого «Политана». Очень сложно доказывать потенциальным иностранным заказчикам то, что Украина способна создавать подобные аппараты, не имея ни одного своего…

Есть еще статистика от Кабмина со ссылкой на Госстат, которая вызывает массу вопросов. К примеру, предприятия космической отрасли за первое полугодие 2016 года увеличили объемы производства на 47%, а объемы реализации продукции – на 39,6%. Произведено и реализовано продукции почти на 1,35 миллиарда гривен, а общий объем валовой продукции за этот период составляет почти 1,7 миллиарда. Эти цифры никак не вяжутся с тем, что вы рассказали.

Дело в том, что, в основном, показатели роста обусловлены курсовой разницей, так как большая часть продукции предприятий отрасли экспортируется за валюту.

Так Украина продолжает оставаться в топ-5 космических держав? Некоторые СМИ пишут, что нас в этом рейтинге уже нет, и давно.

Что значит рейтинг? По какому принципу они составляются? В некоторых Украина в десятке, в других – в двадцатке. Есть разные подходы в оценке «космичности»: по количеству спутников, по запускам ракет, по наличию космических технологий, по объемам космической продукции.

К сожалению, у нас нет собственной стартовой площадки, нет ни одной полностью украинской ракеты, нет ни одного своего спутника на орбите. С другой стороны, мало стран, которые могут похвастаться возможностями создания ракетной техники и космических аппаратов, чем обладает Украина.

Если в государстве не поменяется подход к космической отрасли – «по остаточному принципу», говорить о месте Украины в космосе вообще не придется.

Нана Черная