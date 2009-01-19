Власти Франции предоставят финпомощь автопрому

Власти Франции планируют предоставить финансовую помощь французским производителям автомобилей в обмен на акции. Об этом сегодня сообщил министр промышленности Франции Люк ШАТЕЛЬ в интервью французским СМИ.

"Совершенно не обязательно, что правительство Франции будет увеличивать капитал компаний. Иногда в обмен на финансовую помощь было бы справедливо получить долю в компании", - цитирует Reuters Л.ШАТЕЛЯ. При этом Л.ШАТЕЛЬ подчеркнул, что план финансовой помощи не будет подарком, и компании будут обязаны сохранить производственные мощности во Франции.

Французский министр промышленности не стал уточнять, каким образом правительство намерено помогать открытым акционерным компаниям вроде PSA Peugeot Citroen и Renault, но озвучил несколько возможных вариантов действий. "Это могут быть кредиты с благоприятной ставкой, гарантии по кредитам и конвертируемые облигации, но в целом мы изучаем все возможные варианты", - заявил Л.ШАТЕЛЬ.

По его словам, финансовая помощь будет предоставляться и иностранным автомобильным компаниям, которые имеют собственные производства во Франции.

Правительство Франции планирует 20 января с.г. встретиться с представителями автомобильной промышленности и обсудить предполагаемый план государственной поддержки. Ранее президент Франции Николя САРКОЗИ заявлял, что правительство может вложить значительные средства в автомобильную отрасль, представители которой являются одними из основных работодателей в стране.

Отметим, что непростая ситуация сейчас сложилась не только во Франции. Кризис сильно ударил по всему европейскому автопрому - столь быстрого сокращения спроса на автомобили Европа не знала с 1999г.

По мнению экспертов, ожидать оживления авторынка не стоит раньше 2010г., и то при условии масштабных скоординированных мер государств по его поддержке.

Ситуация на автомобильном рынке Европы во многом зависит от ситуации в США, где мировой финансовый кризис поставил под угрозу банкротства крупнейших автопроизводителей. Ранее американская компания Ford официально заявила о желании расстаться со своей шведской "дочкой" Volvo. У компании попросту нет средств на поддержку шведского автоконцерна. Ситуация усугублялась еще и тем, что за последние несколько лет в связи с финансовыми проблемами Ford пришлось расстаться с некоторыми европейскими брендами класса люкс.

В середине декабря решение закрыть на месяц все свои заводы в Италии принял итальянский автоконцерн Fiat: 48 тыс. работников были отправлены в отпуск, который должен завершиться 12 января. "2009г. будет очень тяжелым, самым тяжелых из тех, что мне довелось пережить", - сказал глава Fiat Серджо МАРКИОННЕ.