На Аляске открыли крупное нефтяное месторождение

Испанская нефтедобывающая компания Repsol и ее американский партнер Armstrong Energy сообщили об открытии нефтяного месторождения на полуострове Аляска, информирует Росбалт. Repsol с 2008 года проводила на территории Аляски геологоразведку.

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Объем извлекаемых запасов нефти, по оценкам компаний, равен 1,2 миллиарда баррелей.

"Из открытых на суше в США за последние 30 лет это месторождение — самое крупное", - говорится в сообщении.

Уже с 2021 года ежедневная добыча на нем может достичь 120 тысяч баррелей. Для сравнения, на одном из крупнейших в России месторождений - Приобском сейчас добывают меньше.