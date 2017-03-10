Ахметов из-за блокады перевел свои шахты на неподконтрольной части Донбасса в режим простоя

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК в связи с невозможностью отгрузки угля из-за блокады зоны АТО перевел свои шахты, которые расположены на временно неподконтрольной Украине территории, в режим простоя.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе подразделения компании «ДТЭК Энерго», которое объединяет сектор добычи, обогащения и сжигания угля на ТЭС.

«В связи с невозможностью отгрузки угля добывающие предприятия ДТЭК, расположенные на временно неподконтрольной территории, - «Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Свердловантрацит», «ДТЭК Ровенькиантрацит» переведены в режим простоя», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что ДТЭК продолжает управлять и сохранять контроль над угледобывающими активами на временно оккупированной территории Донбасса.

Как сообщал УНИАН, в связи с оккупацией пророссийскими боевиками частей Донецкой и Луганской областей летом 2014 года Украина начала испытывать дефицит энергетического угля. В частности, уголь импортировался из ЮАР и Польши.

В конце января 2017 года поставки дефицитного угля антрацитовой группы из зоны АТО были остановлены ветеранами АТО, в результате чего 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере энергетики. Эти меры были обусловлены сокращающимися запасами антрацита на теплоэлектростанциях, которые работают в объединенной энергосистеме Украины.

Также ранее власти так называемых республик ДНР и ЛНР заявляли о планах по введению временной администрации на угледобывающих активах ДТЭК на неподконтрольной территории.

28 февраля гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, угледобывающие предприятия «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» и «Краснодонуголь» работают в штатном режиме, несмотря на заявление боевиков.