В Украине провели испытания новой партии противотанковых ракет (видео)

В КБ заявили, что испытания были проведены в интересах заказчика и были успешными. Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube-канале "Луча".

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Как видно на записи, противотанковые ракеты украинского производства точно поразили цель.

Ранее УНИАН сообщал, что "Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибра 80 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов.