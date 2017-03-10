"Укроборонпром" предложил Польше сотрудничать в сфере противовоздушной обороны и бронетехники

Госконцерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия Украины, предложил Польше сотрудничать в сфере противовоздушной обороны и бронетехники для создания новых образцов вооружения и военной техники.

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Как сообщила пресс-служба концерна, это предложение озвучил генеральной директор "Укроборонпрома" Роман Романов во время встречи делегаций "Укроборонпрома" и Министерства обороны Польши, которые возглавляли гендиректор госконцерна Романов и госсекретарь польского оборонного ведомства Бартош Ковнацкий.

«Польская оборонная промышленность является одним из стратегических партнеров "Укроборонпрома", мы уже имеем опыт эффективного сотрудничества и стремимся его расширить», - заявил Романов в ходе встречи делегаций, сообщили в пресс-службе.

Гендиректор "Укроборонпрома" отметил, что сотрудничество с Польшей позволит Украине углубить военно-техническое сотрудничество с НАТО.

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«Сейчас "Укроборонпром" активно внедряет стандарты НАТО и ведет новые разработки в соответствии с международными нормами. Польша является страной - леном НАТО, поэтому этот опыт позволит Украине углубить военно-техническое сотрудничество с НАТО», - сказал он.

В пресс-службе отметили, что в переговорах также приняли участие руководители ключевых польских предприятий оборонной промышленности: PGZ, PCO, WB Electronic, HSW, Bumer Labedy. Это компании, с которыми "Укроборонпром" уже имеет общие проекты, реализация которых также обсуждалась на встрече.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.