Соцобязательства перед металлургами «сдали в архив»

С 1 января 2009 года Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и предприятиями горно-металлургического комплекса (ГПМК) утратил силу. Данное событие осталось практически не замеченным, что вызывает некоторое удивление, если вспомнить, сколько споров было вокруг этого документа в ноябре прошлого года. Ни Кабмин, ни собственники метпредприятий не настаивали на его продлении, похоже, Меморандум утратил значимость для всех сторон, кроме одной – Профсоюза металлургов и горняков Украины.

При своих интересах 10 ноября 2008 года собственники и топ-менеджмент предприятий ГМК с одной стороны и премьер министр Украины Юлия Тимошенко с другой подписали Меморандум о взаимопонимании.

В документе четко закрепили, что предприятия ГМК взяли на себя ряд обязательств, в частности, организовать работу на заводах на уровне не менее минимальных объемов, которые обеспечивают сохранение производственных мощностей в рабочем состоянии.

Собственники предприятий обязались реализовывать меры по уменьшению себестоимости металлопродукции и реализовывать ее на внутреннем рынке по ценам, не выше экспортных.

Предприятия также пообещали Кабмину приобрести весь объем коксующихся углей, предложенный украинскими угледобывающими предприятиями в ноябре-декабре 2008 года и в первом квартале 2009 года с обязательной оплатой за соответствующий период на уровне, адекватном конъюнктуре цен на металлопродукцию.

Правительство, в свою очередь, обязалось направить значительную часть кредитных ресурсов, полученных для стабилизации финансовой системы Украины по минимальным ставкам, на развитие и решение проблемных вопросов предприятий ГМК и смежных отраслей.

Кабмин пообещал металлургам содействовать увеличению потребления металлопродукции отечественного производства на внутреннем рынке, инвестируя в металлопотребляющие отрасли.

Конечно, был в Меморандуме и пункт, касающийся цен на природный газ. Так, поставки газа предприятиям ГМК было обещано производить по ценам иностранного поставщика с учетом расходов на его транспортировку по территории Украины. Кроме того, металлургам пообещали не поднимать цены на грузоперевозки и ускорить возврат НДС.

Однако, уже в ноябре минувшего года руководители метпредприятий и Кабмин перешли к взаимным обвинениям в срыве выполнения пунктов Меморандума. К концу года споры вокруг документа сошли на нет, а теперь, по понятным причинам, и вовсе прекратились.

Тем не менее, нельзя отрицать, что и правительству, и металлургическим компаниям Меморандум принес определенные дивиденды. Кабмин продлил на весь 2009 год нулевую ставку целевой надбавки на природный газ для ГМК и заморозил тарифы на грузоперевозки. Металлурги в ответ стали более энергично выкупать уголь у госпредприятия «Уголь Украины» и снизили цены на металл для внутреннего рынка.

Конечно, многие из пунктов Меморандума так и остались в зависшем состоянии. Но никто из подписантов и не ждал от него слишком многого, трезво оценивая возможности своих визави в условиях кризиса. Так что, как только срок действия Меморандума истек, Кабмин и олигархи о нем забыли, резонно подсчитав, что все остались при своих интересах. О том же, что один из наиболее значимых пунктов документа относительно необходимости сохранения профессионального состава и количества рабочих мест на предприятиях ГМК, так и не был формализован, помнят только в Профсоюзе металлургов и горняков Украины.

Законные увольнения В комментарии УНИАН первый заместитель председателя ЦК профсоюза металлургов и горняков Украины Сергей Комышев заявил, что Профсоюз обращался в Кабин с просьбой о продлении действия Меморандума. “Сейчас Меморандум не работает и можно сказать, что мы пришли к тому же отчего и ушли. Ситуация на предприятиях ГМК в части выполнения социальных обязательств перед работниками стабильно тяжелая», - подчеркнул С.Комышев и добавил: «То, что Меморандум прекратил свою работу – это очень плохо. В своем официальном письме к Юлии Владимировне мы расписали, как выполняется социальный пакет на метпредприятиях, но пока ответа не получили».

Отвечая на вопрос УНИАН относительно ситуации с увольнениями на предприятиях ГМК в конце прошлого - начале текущего года, С.Комышев не назвал точных цифр, отметив при этом, что «положение остается сложным».

В профсоюзе прекрасно понимают, что Меморандум, хоть и не достаточно эффективно, но все же выполнял роль сдерживающего фактора для тех собственников, которые в качестве наиболее действенных антикризисных мер избрали сокращение рабочих мест на предприятиях. В случае массовых увольнений правительство, с полным на то основанием, могло пригрозить собственнику исключением его из числа подписантов Меморандума и лишением его компании всех государственных льгот. Теперь же Кабмин не имеет такой возможности. При этом владельцы предприятий могут проводить сокращения на законных основаниях – снижение объемов производства той или иной продукции в связи со спадом спроса на нее. Так, еще в конце ноября прошлого года план собственников по сокращению 1,7 тыс. работников Артемовского завода по обработке цветных металлов не нашел возражений со стороны Государственной инспекции по труду. Уведомив работника за 2 месяца до увольнения и соблюдая все предусмотренные законом формальности, владелец предприятия может действовать по своему усмотрению.

Учитывая, что сокращение объемов производства наблюдается сегодня практически на всех предприятиях ГМК и причины для этого вполне объективные, пункт Меморандума об обязательном сохранении количества рабочих мест остается крайне актуальным. Он не менее важен, чем тарифы на грузоперевозки или цена газа в 2009 году. Это пункт требует особого внимания и вынесенея на новый уровень - за рамки «отправленного в архив» Меморандума.

Антон ЛОСЕВ (УНИАН)