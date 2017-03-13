Boeing построит в Китае первый завод за пределами США

В конце марта в китайском городе Чжоушань (провинция Чжэцзян) начнется строительство центра финальной сборки узкофюзеляжных реактивных самолетов Boeing 737.

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Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Первый самолет планируется передать заказчику в конце 2018 года. Производственная мощность предприятия должна составить до 100 Boeing 737 в год.

Новое предприятие станет первым заводом американской корпорации Boeing за пределами США. На заводе будут проводить завершающие послесборочные работы, включая покраску фюзеляжей и отделку салонов самолетов Boeing 737.

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О планах строительства предприятия было объявлено в 2015 году во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США.

В октябре 2016 года было подписано соответствующее соглашение между властями провинции Чжэцзян, корпорацией Boeing и Китайской корпорацией коммерческой авиации. Сообщается, что благодаря новому предприятию появятся до 2 тыс. рабочих мест.