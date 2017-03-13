Авария на шахте "Степная": предприятие не имело разрешений на проведение работ

Государственная комиссия по расследованию причин взрыва на шахте «Степная» объединения «Львовуголь», вследствие которого погибли 8 шахтеров, уже выявила ряд нарушений в работе предприятия, и ответственные за эти нарушения понесут ответственность. Об этом сказал вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

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«Сейчас мы выясняем, как на шахте оказалось опасное оборудование, каким образом вместо 450 кубометров воздуха, которые должны были быть в шахте (в лаве - УНИАН), там было только 120 кубометров воздуха. Мы выясняем, почему не сработала система оповещения (об опасной концентрации метана - УНИАН)», - сказал Зубко.

Он также обратил внимание, что в ходе расследования стало известно, что шахта не имела разрешений на проведение работ. «Сейчас мы выясняем, почему не было разрешений, какие давались предписания, как они выполнялись. Мы также получили информацию, о том, что несколько шахт объединения «Львовуголь» также не имеют разрешений на проведение работ. Таким образом, мы составляем всю карту сложившейся ситуации: и по системам оповещения, и системам личной безопасности, - сказал Зубко. - Думаю, что месяца времени, который отведен на работу комиссии, хватит, чтобы сделать вывод не только о причинах трагедии, но и о том, что нужно сделать на других украинских шахтах».

Как сообщал УНИАН, 2 марта на шахте №10 ”Степная” объединения госпредприятия ”Львовуголь” произошел взрыв и обвал горной породы. Погибли 8 горняков и пострадали более 20. По предварительным данным, взрыв на шахте произошел в результате воспламенения воздушно-метановой смеси.

Как заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, шахта может возобновить работу, но лишь после завершения всех проверок и выдачи всех разрешений.