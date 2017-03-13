Крюковский завод увеличил производство грузовых вагонов в 7 раз

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-феврале увеличил производство грузовых вагонов в 7,1 раза, или на 307 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 357 вагонов.

Об этом УНИАН заявил начальник управления экономики Кременчугского горисполкома Николай Здойма, ссылаясь на данные предприятия.

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По его словам, в январе-феврале года предприятие произвело 12 пассажирских вагонов, тогда как в январе-феврале 2016 года – ни одного. Также в январе-феврале этого года было модернизировано 15 пассажирских вагонов.

Как сообщал УНИАН, Крюковский вагонзавод в 2016 году увеличил производство грузовых вагонов в 3,8 раза до - 1576 вагонов.

Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагон является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов — пассажирских и грузовых.