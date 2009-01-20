Канадским банкам могут разрешить продажу авто в лизинг

Канадским банкам впервые за 30 лет могут открыть доступ на рынок продаж автомобилей в лизинг, пишет Bloomberg.

В 1980 году канадская ассоциация автодилеров успешно лоббировала в правительстве Канады запрет местным банкам на работу на лизинговом авторынке. В этом году министр финансов Канады Джим ФЛАЕРТИ планирует снять данный запрет с целью стимулировать продажи автомобилей в Канаде.

Во время представления нового бюджета страны 27 января Дж.ФЛАЕРТИ намерен представить государственную программу по поддержке кредитных продаж, а также лизинга.