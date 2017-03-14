В РФ заявили, что продолжают закупать у Украины вертолетные двигатели

"Для нужд Минобороны мы все закрываем сами: новый двигатель ВК-2500 производится серийно на заводе "Климов" в Санкт-Петербурге. Что касается вертолетов гражданского назначения и тех, что идут на экспорт, — мы пока покупаем их в Украине, но постепенно будем наращивать производство", — цитирует главу "Ростеха" Чемезова РИА Новости.

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Как сообщал УНИАН, война не помешала в 2016 году стать России крупнейшим партнером Украины в военной сфере, о чем свидетельствует исследование, которое ежегодно проводит авторитетная международная организация – Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

В то же время, содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отметил, что журналисты некорректно истолковали материалы нового доклада исследования SIPRI о вооружениях и международной безопасности.