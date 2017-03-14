Гройсман хочет наладить с Турцией совместное производство самолетов

Премьер-министр Владимир Грйосман заявляет, что Украина заинтересована наладить с Турцией совместное производство самолетов.

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Как сообщает турецкое агентство Anadolu, об этом Гройсман сказал в ходе совместной пресс-конференции с главой турецкого правительства Бинали Йылдырымом по итогам их переговоров в Анкаре.

По словам главы украинского правительства, Киев готов к сотрудничеству с Анкарой по вопросу совместного производства самолетов.

«Турция и Украина имеют хорошую технологическую инфраструктуру, и если объединить усилия, то можно успешно наладить совместное производство самолетов», - заявил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Гройсман в ходе встречи с главой правительства Турции Бинали Йылдырымом заявил, что Украина и Турция до конца текущего года планируют согласовать соглашения о зоне свободной торговли, о взаимной защите инвестиций, а также об избежании двойного налогообложения.