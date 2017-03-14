Российский суд продлил арест Липецкой фабрики Roshen

Басманный суд Москвы продлил арест Липецкой кондитерской фабрики, входящей в корпорацию Roshen, до 13 июня 2017 года.

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Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд продлил арест объектов недвижимости Roshen до 13 июня", — сказала она.

Суд в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тысяч квадратных метров, в рамках уголовного дела о похищении из бюджета России 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Стоимость недвижимости (цехов, земельных участков, подсобных помещений) — почти 1,5 миллиарда рублей.

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Как сообщалось ранее, 20 января украинская кондитерская корпорация Roshen объявила об остановке производственной деятельности своей фабрики в Липецке (РФ) по политико-экономическим причинам.

Пресс-служба компании напомнила, что продажа российской фабрики невозможна из-за ареста имущества, наложенной следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела.

Корпорация Roshen – один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Кременчугская и две Винницкие кондитерские фабрики, Винницкий молочный завод «Рошен», две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики, Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).