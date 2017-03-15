Гройсман и Эрдоган договорились о реализации конкретных экономических проектов

Как сообщает Правительственный портал, об активизации экономического сотрудничества двух стран стороны договорились во время встречи в рамках официального визита украинского премьера в Анкару.

Гройсман отметил, что Украина имеет замкнутый цикл создания и производства пассажирских и транспортных самолетов. Этот опыт, воплощенный в самолетах Ан-148/158, может быть использован в проекте создания турецкого среднемагистрального самолета.

Премьер-министр призвал турецкую сторону к более тесному взаимодействию в энергетической сфере, в частности относительно привлечения украинских компаний к строительству и модернизации газохранилищ.

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В центре внимания переговоров была также взаимодействие в транспортной сфере. Решено расширить сеть авиационного сообщения между двумя странами, в том числе по налаживанию рейсов из Украины в туристические центры Анталия и Измир.

Также Гройсман отметил необходимость провести до конца 2017 года в Анкаре 11 заседание двусторонней межправительственной Комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.