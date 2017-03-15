Правительство РФ предложило олигархам поставлять железную руду на оккупированный Донбасс - СМИ

Правительство РФ рекомендовало металлургическим холдингам рассмотреть возможность поставок железной руды на предприятия, так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на металлургическом рынке.

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В начале марта заместитель председателя российского правительства Дмитрий Козак провел встречу с представителями промышленных групп. В частности, на нее были приглашены представители холдингов «Металлоинвест» Алишера Усманова и «Северсталь» Алексея Мордашова. На встрече обсуждались поставки железной руды на предприятия «ДНР» и «ЛНР».

«Компании выразили готовность начать поставки на предприятия республики в ближайшее время», — добавил источник.

Другой собеседник, близкий к одному из холдингов, подтвердил, что совещание состоялось, а его участникам «было предложено обратить внимание на новый рынок сбыта».

Железную руду на все крупнейшие металлургические заводы региона — Енакиевский и Макеевский меткомбинаты (входят в группу «Метинвест» Рината Ахметова) и Алчевский меткомбинат (входит в группу ИСД, принадлежащую российским инвесторам) — поставляли предприятия холдинга «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова. В качестве сырьевой базы использовались Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи, расположенные на подконтрольной Киеву территории.

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Поставки российских промышленников компаниям в «ДНР» и «ЛНР» чреваты рисками санкций, отмечают эксперты.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов на Донбассе.

27 февраля главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" заявили, что требуют до 1 марта снять блокаду активистами оккупированных территорий. По их словам, если блокада не будет снята, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, которые работают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Боевики объявили, что перестроят все производственные процессы и ориентируют их на рынки России и других стран.

1 марта, боевики заявили о "национализации" украинских предприятий, расположенных на оккупированном Донбассе.

В этот же день Кабмин в рамках урегулирования ситуации с блокадой поставок угля из зоны АТО, организованной в январе текущего года несколькими политическими силами, принял предложенный Службой безопасности Украины порядок перемещения товаров через линию разграничения.