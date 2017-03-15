Порошенко назвал стоимость "конфискованных" боевиками предприятий на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что стоимость «конфискованных» боевиками предприятий на Донбассе равна 2 млрд долларов.

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Об этом он сообщил, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Местные главари террористов и Москва приняли этот пас со стороны ряда украинских политических сил. Вследствие таких синхронизированных действий ситуация на востоке Украины существенно ухудшилась, к сожалению, для Украины, а не для ее врагов. Обострилась обстановка на фронте», - подчеркнул президент.

«Россия признала «паспорта» так называемых республик. А их самозванное руководство, по указанию Российской Федерации, конфисковало и захватило украинские предприятия», - отметил Порошенко.

По словам главы государства, предварительно стоимость отобранных активов равна 2 млрд долларов. «Часть владельцев, следует отдать им должное, свернули производство. А те, кто его продолжает, конечно же, пусть и не рассчитывают на реализацию товаров как в Украине, так и в любой стране мира. Благодаря совместным усилиям блокировщиков и террористов Украина потеряла свои предприятия, и это, к сожалению, создало совершенно новую реальность», - заявил Порошенко.