ДТЭК Ахметова заявил о потере контроля над шахтами и компаниями в зоне АТО

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК заявил о потере контроля над угольными шахтами, которые добывают топливо для работы теплоэлектростанций и генерации электроэнергии, и энергоснабжающими компаниями на временно неконтролируемой Украиной территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«С этого момента ДТЭК не контролирует работу этих предприятий. Компания считает неприемлемым требование о перерегистрации наших предприятий, никакие формы давления не заставят ДТЭК изменить юрисдикцию своих активов», - сообщили в пресс-службе, добавив, что руководители ряда угольных шахт, энергоснабжающих предприятий и сервисных компаний, которые входят в состав холдинга и расположены в зоне АТО, получили требования от властей так называемых «ДНР» и «ЛНР» о перерегистрации данных активов.

«Директора предприятий компании ДТЭК: «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «Моспинское УПП», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Востокэнерго» (подразделение Зуевской ТЭС), «ДТЭК Донецкоблэнерго», «Техремпоставка», «ДТЭК Свердловантрацит», «ДТЭК Ровенькиантрацит», «Электроналадка», «ДТЭК Высоковольтные сети» и «ДТЭК Сервис»… получили извещения о необходимости перерегистрации в так называемых «ДНР» и «ЛНР» и начале инвентаризации имущества», - отмечается в сообщении.

«Предприятия, работающие на неконтролируемой территории, – это часть единой украинской экономической инфраструктуры. Разрыв этой производственной цепи сделает невозможным их работу, у шахт Донбасса нет других рынков сбыта угля, работа вне правового поля Украины влечет серьезные юридические последствия… Это фактически означает остановку предприятий», - приводятся в сообщении слова гендиректора Максима Тимченко.

По его словам, ДТЭК постарается сделать все возможное для трудоустройства сотрудников компании из активов в АТО – на предприятиях, которые работают на подконтрольной Украине территории.

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«Я надеюсь, что международная судебная система и главенство права позволит ДТЭК возобновить управление», - добавил Тимченко.

По данным пресс-службы, по факту утраты контроля над вышеуказанными предприятиями ДТЭК обратился в правоохранительные органы Украины, Государственную фискальную службу, налоговые органы и государственные фонды, а также привлек юридические компании для защиты своих интересов в украинском и международном правовом поле.

Пресс-служба напомнила, что на протяжении трех лет военного конфликта на Донбассе компании ДТЭК работали исключительно в рамках украинского законодательства, и только за последний год предприятия, работающие в Донецкой и Луганской областях и зарегистрированные в Украине, заплатили в украинский бюджет более 2 млрд грн налогов.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь антрацитовой группы поставлялся на подконтрольную Украине территорию, что привело к дефициту этого вида топлива. После этого, 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере электроэнергетики, которые позволили снизить расходы антрацита на ТЭС и ТЭЦ и не допустить проблем с энергоснабжением.

Энергетическую блокаду АТО раскритиковали президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман. По оценкам объединения "Укрметаллургпром", потери металлургической и смежных отраслей по итогам года из-за блокады составят не менее 3,5 млрд долл.

Для урегулирования ситуации 1 марта Кабмин ввел порядок перемещения товаров через линию разграничения. Этим документом правительство разрешило перемещать через линию разграничения с зоной АТО только гуманитарные грузы, а также товары, которые необходимы для работы металлургии, горно-обогатительной, угольной отраслей и генерации электроэнергии.

14 марта Порошенко заявил о том, что ряд украинских предприятий в зоне АТО были незаконно конфискованы властями так называемых «ДНР» и «ЛНР». По словам президента, Украина не может иметь с этими активами никаких экономических связей до возобновления контроля над ними.

15 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения в зоне АТО.