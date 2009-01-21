Привязка цены газа к формуле - ”нормальное явление”

Генеральный директор, председатель правления ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» Владимир БОЙКО считает правильным то, что цена на газ в Украине будет определяться по специальной формуле, то есть будет «привязана к формуле».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал 20 января на совещании в Донецкой областной госадминистрации, где обсуждался вопрос текущей ситуации в реальном секторе экономики Донецкого региона.

«Цена газа привязана к формуле, которую подписали, и я думаю, это нормальное явление, - отметил В. БОЙКО, - Я думаю, с апреля месяца цена по Европе на газ упадет где-то минимум в полтора-два раза». По его словам, «какая цена на газ среднеевропейская, трудно сказать, потому что она разная – к примеру, в Англии 330 долларов за тысячу кубометров всего, в Германии - 500 долларов, но она для населения 500, а не для промышленности».

По мнению гендиректора, во внутренних хранилищах Украины оказалось достаточно газа в результате спада промышленного производства, который наблюдался осенью 2008 года. «Мы все сбросили колоссально потребление газа. Я по заводу приведу – в июле мы потребляли 160 тыс. кубов в час, а в ноябре мы потребляли всего 60 тыс. кубов в час», - объяснил В.БОЙКО. И добавил: «Вот посчитайте, сколько тогда мы недобрали газа, а в этом месяце мы вообще работаем на уровне 45-47 тыс. кубометров газа в час».

Гендиректор ММК им. Ильича убежден, что «для того, чтобы посчитать экономичность, в первую очередь, нужно просчитать цену газа». «Наоборот, выгоднее может работать так, как мы работаем сейчас, - отметил он. - И газ не перебирать, и определенное количество и определенные контракты... Сколько газа нужно Украине? Это же вопросы спроса, но пока балансом мы не владеем, это нужно посчитать».

В.БОЙКО еще раз подчеркнул: «Первое, самое главное, мы должны просчитать, какая будет цена газа. От нее мы рассчитаем, сколько мы его брать будем, что выгодно, что невыгодно, потому что выгодно брать, может, кокс будет вместо газа». По его мнению, только после взвешенных расчетов, «можно построить какие-то прогнозы, потому что от этого зависит работа всех - огнеупорщиков, предприятия которых сегодня стоят, коксохимиков, которые работают сегодня где-то на 40% мощности».

Пока же «никто не может просчитать, даже ориентировочно, какая цена будет сегодня угля, концентрата, руды, а соответственно и кокса, и какая цена природного газа», заключил В.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина в 2009 году получила скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.

20 января в управлении информации ОАО «Газпром» сообщили, что в первом квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины будет составлять 360 долл. за тысячу кубометров. Она рассчитана по общепринятой европейской формуле цены со снижающим коэффициентом 0,8 и будет меняться согласно формуле ежеквартально.

По словам председателя "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА, базовая цена будет составлять 450 долларов за 1 тыс. куб. м газа.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что цена газа на границе РФ с Украиной в 2009 году будет составлять 228,8 долларов за тысячу кубометров, а стоимость технологического газа для Украины будет составлять 153,9 долларов за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов. Свою продукцию экспортирует в более чем 50 стран мира.