Не только маршрутки: "Богдан" показал новое бронированное авто для ВСУ

На полигоне воинской части А2772 в Бердичеве 15 марта 2017 года состоялся показ новых образцов вооружения и военной техники в рамках подготовки в 2017 году личного состава подчиненных воинских частей сил спецопераций ВСУ.

Продемонстрирован бронированный "Барс-8" и специальный военный "командирский" автомобиль Богдан 2351, который сейчас проходит государственные испытания, передает пресс-служба "Богдана".

"Барс-8" - автомобиль повышенной проходимости и устойчивости, имеет грузоподъемность более 2 тонн и предназначен для перевозки личного состава до 10 человек по пересеченной местности, дороге без покрытия с целью выполнения тактических задач.

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Среди основных преимуществ "Барс-8": обеспечение противоминной и баллистической защиты по стандарту STANAG 4569 Level 2, надежное полноприводное шасси DodgeRam, усиленная подвеска и мосты, 6,7-литровый турбо-дизельный двигатель Cummins мощностью 385 к.с., что дает автомобилю возможность преодолевать крутые подъемы и низкий центр тяжести, что исключает возможность опрокидывания при преодолении сложных препятствий.

Специальный "командирский" автомобиль Богдан 2351 - полноприводный пятиместный автомобиль. Дизельный силовой агрегат Богдана 2351 имеет объем 2,0 л, мощность 105 кВт (143 к.с.) с максимальным крутящим моментом 310 Нм/1800 об/мин, соединенный с механической 6-ступенчатой КПП.

Особенностью специального военного "командирского" автомобиля является клиренс 200 мм и возможность блокировки межосевого дифференциала, что повышает проходимые качества автомобиля в условиях бездорожья. Богдан 2351 способен взять на борт 5 человек в обмундировании и перевозить груз массой до 1100 кг.

Ранее в сети опубликовали видеозапись с легким штурмовым автомобилем "Пегас-2".