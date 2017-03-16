"Метинвест" Ахметова заявил о потере контроля над всеми предприятиями на оккупированном Донбассе

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» заявляет о потере контроля над всеми своими предприятиями на территории Донецкой и Луганской областей, которые временно не контролируются Украиной.

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«В результате требований руководства непризнанных республик о необходимости перерегистрации предприятий, находящихся в так называемых «ДНР» и «ЛНР», группа «Метинвест» заявляет о полной потере контроля над работой всех своих активов на временно неконтролируемой территории», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

По данным пресс-службы, на предприятия «Метинвеста» в зоне АТО пришли неизвестные люди, которые потребовали перерегистрировать эти компании под юрисдикцию "Л/ДНР", а также начали инвентаризацию и опись имущества.

«В случае неповиновения они угрожали сотрудникам предприятий физической расправой. Так как «Метинвест» не может подвергать сотрудников риску и нарушать законодательство Украины, компания считает невозможным продолжать какую-либо хозяйственную деятельность на этих предприятиях», - отметили в пресс-службе, добавив, что таким образом группа потеряла контроль над «Енакиевским металлургическим заводом» (включая его макеевский филиал - «Макеевский металлургический завод»), «Енакиевским коксохимпромом», «Харцызским трубным заводом», «Комсомольским рудоуправлением», «Краснодонуглем», «Донецккоксом» и Совместным украинско-швейцарским предприятием «Метален».

«Решение о прекращении работы наших предприятий на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР» – это вынужденный шаг, который вызван нашим категорическим несогласием с требованием сменить украинскую юрисдикцию. Кроме того, в сложившихся условиях мы не можем контролировать деятельность предприятий и, соответственно, нести ответственность за происходящее на их территории», - заявил генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков.

Согласно сообщению, «Метивест» для защиты своих прав будет обращаться как в государственные органы Украины, так и в международные организации.

Также в компании напомнили, что расположенные в АТО предприятия «Метинвеста» с самого начала военного конфликта на Донбассе были перерегистрированы на контролируемой территории и только за 2016 год перечисли в украинские бюджеты разных уровней около 1,4 млрд грн налогов.

«На них были трудоустроены более 20 тысяч сотрудников. Трудовые отношения с работниками активов «Метинвеста» будут урегулированы в рамках действующего украинского законодательства. Сотрудникам этих предприятий будут предложены варианты трудоустройства на предприятиях компании на контролируемой территории Украины: в Запорожье, Кривом Роге и Мариуполе», - добавили в пресс-службе.