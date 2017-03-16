"Укроборонпром" показал, как отказался от сотрудничества с РФ (инфографика)

Как говорится в собщении на сайте концерна, в начале войны на Донбассе лишь 55% компонентов для военной техники и оружия производилось в Украине, 10% импортировалось из западных стран, 35% – из Российской Федерации. «Во второй половине 2014 года мы полностью прекратили сотрудничество с Россией. Уже 70% компонентов производилось в Украине, 30% – за Западе. В 2016 году мы подключили к программе импортозамещения около 400 предприятий всех форм собственности по всей стране, которые производят более 1 700 замещенных узлов, агрегатов и комплектующих изделий. В частности, в бронетанковой отрасли уже 87% деталей мы производим в Украине, и лишь 13% – закупаем в западных странах», – сообщает «Укроборонпром».

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В концерне в качестве яркого примера кооперации приводят новейшие бронемашины “Дозор-Б”, в производстве которых принимают участие 17 предприятий-участников Концерна и 86 других отечественных предприятий различных форм собственности. Еще один пример – производство самолета Ан-178. «Если в 2015 году 48% деталей для него изготавливалось в Украине, 41% – в России и 11% – в других странах, то уже в 2016 году мы полностью отказались от российских комплектующих. В Украине сосредоточилось 78% производства, а в других странах – 22%», – говорится в сообщении.

В концерне показали инфографику диверсификации поставок комплектующих из России.

По состоянию на сегодня Госконцерн подписал 21 меморандум о сотрудничестве с областными и городскими государственными администрациями в сфере оборонной промышленности. Уже более 8,5 тысяч предприятий со всей Украины успешно сотрудничают с “Укроборонпромом” на электронных площадках. 65-70% из них – это малый и средний бизнес, который и является целевой аудиторией.