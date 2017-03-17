Немецкий Siemens поставил в РФ турбины, которые могут оказаться в оккупированном Крыму

Немецкий концерн Siemens сообщил, что выполнил контракт с российским Технопромэкспортом, поставив ему четыре газовые турбины в рамках договора, в неисполнении которого ранее производителя обвинял покупатель.

"Мы поставили турбины Технопромэкспорту", - сказал Рейтер директор департамента производства энергии и газа Siemens в России Николай Ротмистров.

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"По контракту площадкой для этих турбин является Тамань", - сказал он.

Компания Технопромэкспорт, структура госкорпорации Ростех, приобрела четыре турбины по 187 мегаватт каждая в марте 2015 года у совместного предприятия Siemens и концерна Силовые машины Алексея Мордашова - "Сименс технологии газовых турбин", где у немецкого акционера 65 процентов.

Оборудование предназначено для строительства электростанции на Таманском полуострове, сообщали оба участника сделки.

В ноябре прошлого года Технопромэкспорт заявил, что российская "дочка" Siemens препятствует отгрузке части предназначенного для Тамани газотурбинного оборудования, без которого турбины не смогут работать. Siemens тогда отказался от комментариев.

Часть оборудования все еще не поставлена, сообщил Технопромэкспорт.

"Практически все условия договора по поставке турбин в Тамань со стороны Siemens выполнены. Но часть оборудования до сих пор удерживается на складах немецкой компании в нарушение условий договора", - говорится в комментарии.

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Ранее Технопромэкспорт, сославшись на финансовые трудности, объявил, что хочет продать турбины, которые купил у Siemens для проекта строительства электростанции в Тамани. Конкурс на этот проект так и не состоялся. Компания оценила турбины минимум в 166,7 миллиона евро.

Источники Рейтер говорили, что Россия планирует установить турбины, произведенные на этом же заводе, на двух электростанциях в Крыму, которые строит Технопромэкспорт.

Поставку оборудования в Крым европейским производителям запрещают санкции ЕС, введенные из-за аннексии Крыма Россией.

Siemens и Технопромэкспорт категорически отрицали, что оборудование завода "Сименс технологии газовых турбин" будет использовано в Крыму, сообщая, что единственный вариант их поставки - проект в Тамани, который пока никто не выполняет.

"Тамань является территорией Российской Федерации. Мы не нарушаем санкции", - сказал Ротмистров.

Глава Ростеха Сергей Чемезов сказал в феврале этого года, что газовые турбины для крымских электростанций РФ закупит в Иране из-за проблем с поставками европейского оборудования.

Ранее он говорил, что Технопромэкспорт готов продать турбины тем, кто будет строить электростанции в Тамани или Грозном.