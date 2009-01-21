Выплавка стали в Украине в 2009 г. сократится на 10 млн. тонн

В 2009 году выплавка стали в Украине составит около 27 млн. тонн, что на 10 млн. тонн меньше, чем по итогам 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сегодня в ходе балансового совещания по вопросам горно-металлургического комплекса озвучил генеральный директор государственного предприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир ВЛАСЮК.

По его словам, в текущем году загрузка производственных мощностей металлургических предприятий составит около 65%. Из 27 млн. тонн стали, по прогнозам В.ВЛАСЮКА, на внутриукраинском рынке будет реализовано 8 млн. тонн, а на экспорт будет поставлено около 19 млн. тонн.

По информации «Укрпромвнешэкспертизы», в текущем году средняя цена одной тонны квадратной заготовки на мировом рынке составит около 400 долл., что на 350 долл. меньше, чем максимальная цена этой продукции в 2008 году.

«Таким образом, цены возвратятся на свой нормальный уровень, и таких резких скачков цены металла, как в прошлом году, уже не будет», – отметил эксперт.

По его прогнозам, в 2009 году цена одной тонны горячекатаного рулона составит 500-550 долл., а одна тонна слябов будет стоить 400-450 долларов.

В.ВЛАСЮК также отметил, что в первом квартале текущего года оживления спроса на рынке металлопроката не ожидается. «Тем не менее во втором полугодии мы ожидаем оздоровления мировой экономики и небольшого роста цен на металлопрокат», – добавил В.ВЛАСЮК.

Справка УНИАН. ГП "Укрпромвнешэкспертиза" основано в 1993 году. Первые работы касались проведения ценовых экспертиз внешнеэкономических контрактов и маркетинговых исследований в области горно-металлургического комплекса. В дальнейшем были сформированы и такие направления деятельности предприятия, как экспертиза и оценка бизнеса, стратегический маркетинг, ведение специализированных информационно-аналитических проектов, разработка бизнес-стратегий.

В данное время “Укрпромвнешэкспертиза” выполняет маркетинговые исследования рынков широкого спектра товаров промышленного назначения, сельскохозяйственной продукции, энергоносителей, проектных услуг и т.п.