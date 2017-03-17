Госгеонедр приостановила действие трех спецразрешений в Полтавской области для "Нафтогаза"

Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действие трех спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами в Полтавской области для национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.

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«Госгеонедр приостановила действие трех спецразрешений, выданных НАК «Нафтогаз Украины» на пользование недрами Будищанско-Чутовской, Оболонской и Писаревской площадей в Полтавской области», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это решение было принято с учетом обращения Полтавского областного совета.

«Причиной приостановки спецразрешений стало невыполнение программы работ. Отметим, «Нафтогаз Украины» в течение месяца должен устранить нарушения», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году компании в структуре «Нафтогаза Украины» добыли около 15,8 млрд куб. м газа и порядка 2 млн тонн нефти.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.