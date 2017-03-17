Крюковский завод в 2016 году сократил убыток в 3,7 раза

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, г. Кременчуг, Полтавская обл.) в 2016 году сократил чистый убыток по сравнению с 2015 годом в 3,7 раза – до 112,85 миллиона гривень с 416,73 миллиона гривень.

Об этом сказано в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в котором также сказано, что на 20 апреля назначено проведение собрания акционеров компании.

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Согласно сообщению, стоимость активов предприятия за прошлый год сократилась по сравнению с 2015 годом на 8,5% – до 3,26 миллиарда гривень.

Непокрытый убыток в прошлом году вырос почти в 2 раза – до 303,1 миллиона гривень.

Суммарная дебиторская задолженность завода по итогам 2016 года увеличилась в 2 раза – до 927,9 миллиона гривень.

Текущие обязательства предприятия по итогам прошлого года увеличились почти в 3 раза – до 981,9 гривни, а долгосрочные обязательства уменьшились на 48,7% – до 342,53 миллиона гривень.

Численность сотрудников Крюковского вагонзавода в прошлом году сократилась по сравнению с 2015 годом на 4,5% – до 5287 человек с 5528 человек.

Как сообщал УНИАН, Крюковский вагоностроительный завод в 2015 году увеличил чистый убыток по сравнению с 2014 годом на 19,9% – до 416,73 миллиона гривень с 347,57 миллиона гривень.

Крюковский вагоностроительный завод выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.