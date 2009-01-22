Одесский припортовый возобновляет работу

Специалисты Одесского припортового завода 21 января осуществили первый этап возобновления производства аммиака.

Как сообщил УНИАН заместитель директора завода Сергей НАЗАРЕНКО, все агрегаты предприятия удастся запустить не раньше, чем 23-24 января, когда по газопроводу будет стабильно поставляться не менее 49 тыс. кубометров газа в час.

Пока топливо подается на предприятие под давлением 10 атмосфер.

По словам замдиректора, завод своевременно рассчитался за потреблённые энергоносители и даже осуществил предоплату на газопоставки до 17 января текущего года.

Из-за вынужденной остановки предприятие до сих пор несет ежесуточные убытки до 500 долл. США. А всего из-за "газовой войны" завод потерял 5 млн. долл.

С.НАЗАРЕНКО отметил, что полное восстановление производства аммиака обойдется заводу в 7 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Одесский припортовый завод (ОПЗ) вечером 7 января остановил производство из-за сокращения подачи газа.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.