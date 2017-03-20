Для ВСУ разработали мощное дальнобойное оружие (видео)

Киевские волонтеры разработали новую модель турели для бойцов ВСУ. Усовершенствованная установка с крупнокалиберным пулеметом предназначена для борьбы с бронетехникой врага и имеет очень высокую точность, передает 5 канал.

Потребность усовершенствовать старые образцы установок мастера почувствовали после того, как сами повоевали на востоке страны. Волонтеры изготовили уже десятки таких установок, сейчас же работают над усовершенствованием конструкции.

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"Особенность турели именно в дистанционном управлении, что позволяет не подвергать бойцов опасности и управлять огнем из укрытия. На фронте бойцы уже пользуются похожими турелями. Впрочем установки предназначены лишь для ближнего боя на дистанцию до девятисот метров. Дальность стрельбы этой же турели – в четыре раза больше – до 4 километров", – сказал волонтер Иван Савельев.

Изготовление первого экземпляра на завершающей стадии. Уже вскоре улучшенную версию турелей передадут одному из подразделений Вооруженных сил, который воюет на востоке.