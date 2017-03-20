В Украине прошли огневые испытания боевых модулей "Шквал" и "Стилет" для БМП (фото, видео)

Боевые модули "Шквал” и "Стилет", которые предназначены для вооружения глубоко модернизированной БМП, прошли сравнительные заводские испытания на одном из военных полигонов Житомирской области.

Во время испытаний проанализировали точность, скорость и эффективность работы каждого боевого модуля. Такие испытания позволяют выбрать наилучший по всем параметрам боевой модуль для его дальнейшего использования на БМП. При этом окончательное решение относительно выбора за Минобороны.

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Боевой модуль "Шквал" оснащен 30-мм пушкой ЗТМ-1, автоматическим гранатометом, 7,62-мм пулеметом, а также управляемым ракетным вооружением, которое предназначено для уничтожения бронетехники противника на расстоянии до 5 км. В это же время боевой модуль "Стилет" оснащен пушкой ЗТМ-2, усиленным бронированием и аналогичным комплектом вооружения.

За точность работы боевых модулей отвечают новые цифровые прицельные комплексы OTS-20.04-01, на боевом модуле "Шквал" и "Трек-2-01", на боевом модуле "Стилет". Оба комплекса оснащены лазерным дальномером и тепловизором, но используют различные алгоритмы управления огнем.

"После принятия Минобороны своего решения и формирования заказа, ГК "Укроборонпром" готов развернуть производство глубоко модернизированных БМП для оснащения украинской армии в определенном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что "Киевский бронетанковый завод", который входит в состав "Укроборонпрома", разработал новейший пулеметно-гранатометний модуль для боевой техники.