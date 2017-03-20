Скандал на "Электротяжмаше": во время обысков у управленцев обнаружены 9 млн грн

13:45, 20 марта 2017
Промышленность
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Актуально

Профильное министерство по поводу этих событий пока предпочитает отмалчиваться. 

Фото УНИАН

Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на "Рупор", 28 февраля нынешнего года  прокуратурой Харьковской области совместно с Управлением защиты экономики Главного управления Национальной полиции в Харьковской области и СБУ были задержаны заместитель директора Максим Марущенко и начальник управления завода "Электротяжмаш"  Игорь Коваленко. Им инкриминируют получение взятки в размере 37 тыс. долларов.

Однако 1 марта в пресс-службе ГП "Электротяжмаш" (Харьков) заявили информагенству Интерфакс-Украина, что "рассматривают уголовные производство в отношении сотрудников, как попытку дестабилизировать работу предприятия". Довольно странная позиция, с учетом того, что суммы, найденные на рабочих местах подозреваемых, сопоставимы с прибылью завода  за 2016 год! И приблизительно равны месячному фонду зарплаты коллектива - 4500  человек.

Происхождение сумм, которыми располагает менеджмент госпредприятия, вызывает у правоохранителей множество вопросов. В том числе – о возможной роли в коррупционной истории и.о. директора Костюка, который обеспечил стремительный карьерный рост взятых с поличным служащих, контролировавших вопросы снабжения и реализации продукции.

Тем временем, на Электротяжмаше назревает новый скандал, куда более серьезный. 10 марта Харьковский антикоррупционный центр сообщил, что 6 марта завод  заключил договор с британской фирмой на поставку 1778 кг. серебра, что подтверждает соответствующий релиз в системе "Прозорро". По сведениям ХАЦ, "английская компания является лишь "прокладкой", скрывающей торговлю с РФ": "Industrial Fields Limited"  была зарегистрирована на доминиканский оффшор, а расчет с якобы британской фирмой проходил в рублях.

Пока президент и РНБО решают, как торговать с Россией и ЛДНР, и торговать ли вообще, на стратегическом госпредприятии легко обошли проблему по традиционной схеме – через оффшоры.

Сведущие в вопросе люди утверждают, что цена на  серебряный припой завышена на 5000 — 6000 рублей за килограмм, а электродвигатели, которые продают через оффшорно-российские прокладки, уходят по заниженной на 50-60 процентов цене… Конечная "цена вопроса" по этой афере может составлять - 50 миллионов $!

Профильное министерство по поводу этих событий пока предпочитает отмалчиваться. Хотя кроме вскрывшихся фактов коррупции, в МЭРТ достоверно известно, что доход от реализации продукции ЭТМ в 2016 году составил всего 38% от уровня 2014-го, персонал сокращен на 2000 рабочих… О катастрофических проблемах бывшего гиганта индустрии не раз писали СМИ. В частности о том, что действия нынешнего руководства "планомерно ведут к обесцениванию завода, который утвержден на приватизацию, и в 2017 году может уйти с молотка".

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