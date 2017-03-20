Крупнейшее метпредприятие Украины за год увеличило прибыль почти в 2 раза

Крупнейшее металлургическое предприятие Украины комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» завершил 2016 год с чистой прибылью в размере 2,7 млрд грн, что почти в 2 раза больше чистой прибыли, полученной за 2015 год, в размере 1,38 млрд грн.

Читайте такжеКрупнейшее металлургическое предприятие Украины заявило о нехватке угля

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре предприятия.

Чистый доход от реализации продукции комбината составил 52,96 млрд грн, сумма капитальных инвестиций – 4,75 млрд грн.

Также сообщается, что объем продаж металлопродукции комбината в 2016 году составил 6,1 млн тонн, что на 13% больше 2015 года.

Как сообщал УНИАН, «АрселорМиттал Кривой Рог» завершил 2015 год с прибылью 1,38 млрд грн против 1,4 млрд грн убытка годом ранее. Чистый доход от реализации продукции в 2015 году составил 46,26 млрд грн, сумма капитальных инвестиций - 5,17 млрд грн.

В феврале 2017 года сообщалось, что «АрселорМиттал Кривой Рог» намерен в этом году инвестировать 400 млн долл. в развитие комбината.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината «Криворожсталь» на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в «Mittal Steel Кривой Рог», позднее – в «АрселорМиттал Кривой Рог». Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.