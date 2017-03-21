Промышленники будут требовать от Кабмина шагов по защите украинских предприятий - нардеп

Промышленники будут требовать от Кабмина шагов по защите украинских предприятий. Об этом изданию LB.ua заявил народный депутат Александр Дубинин, комментируя ситуацию, сложившуюся после отмены антидемпинговых пошлин на ввоз химической продукции из России, передает РБК-Украина.

"Логика принятия решений правительством непонятна народным депутатам и непонятна большинству граждан Украины. В тот момент, когда США снимают антидемпинговые пошлины в отношении украинских ферросплавов, украинских минеральных удобрений, правительство Украины снимает антидемпинговые пошлины в отношении российских производителей. Это при том, что сегодня мы с Россией находимся практически в состоянии войны – хотя многие политики считают, что это АТО и у нас нет войны. Наши европейские и американские партнеры вводят санкции против России, Украина же подобные санкции не ввела, вот только сейчас начинает рассматриваться вопрос по российским банкам и по введению санкций против российского бизнеса", - заявил Дубинин.

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По словам политика, промышленники будут требовать от Кабинета министров шагов по защите украинских предприятий. "Сегодня украинский производитель для правительства не стоит на первом месте. Например, отменили антидемпинговые пошлины на ввоз химической продукции – в частности аммиачной селитры и карбонида. То есть у Кабмина стоит задача заработать на ввозных пошлинах, но не обеспечить работой украинских граждан. Я думаю, что химики – в частности тот же "ДнепроАзот", на котором я работал, будут снова обращаться к правительству с требованиями снова вводить санкции, требовать, чтобы украинских химиков защитили от российских товаров", - подчеркнул Александр Дубинин, ранее возглавлявший правление ПАО "ДнепроАзот".

Ранее сообщалось, что 27 декабря 2016 года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) установила факт демпингового импорта из РФ, а также признала, что существует причинно-следственная связь между демпинговым импортом в Украину некоторых видов азотных удобрений из России и существенным ущербом, причиненным национальному товаропроизводителю.

Комиссия также установила, что национальные интересы Украины требуют применения антидемпинговых мер. Однако уже 13 февраля 2017 года МКМТ, которую возглавляет первый вице-премьер-министр Степан Кубив, принимает решение приостановить действие антидемпинговых мер в отношении компаний из России.