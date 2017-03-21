Депутаты из УКРОПа предлагают отменить НДС и ввозную пошлину для оборудования, которое импортируется с целью создания новых рабочих мест

Народные депутаты из межфракционного объединения УКРОП предлагают внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, которые отменяют уплату налога на добавленную стоимость и ввозную пошлину при импорте производственного оборудования для реконструкции, модернизации или организации новых предприятий.

Освобожденные от налогообложения средства должны стимулировать создание новых рабочих мест, рост ВВП Украины и импортозамещение товаров. Соответствующие законопроекты зарегистрированы в парламенте под номерами 6214 и 6215. Об этом во время брифинга в Верховной Раде сообщил народный депутат из УКРОПа Александр Дубинин.

«Это очень важные законопроекты, которых ждет сегодня малый, средний и даже крупный бизнес», – заявил Александр Дубинин.

По его словам, проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины предусматривает до 1 января 2030 года отмену ввозной пошлины на производственное оборудование, предназначенное для реконструкции, модернизации существующих или формирования новых предприятий при условии создания минимум 150 новых рабочих мест для субъектов крупного предпринимательства, задействования 50 или 25 новых работников для средних и малых предприятий. В случае нарушения требований по целевому использованию указанных товаров налогоплательщик обязан уплатить пошлину и пеню в порядке и размерах, определенных Таможенным кодексом. На тех же условиях представители УКРОПа предлагают освободить предпринимателей от уплаты НДС – согласно законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Кроме того, документом предлагается отменить налог на прибыль для предприятий, которым удалось после ввоза производственного оборудования создать новые рабочие места за счет изготовления импортозамещающей продукции. В случае нецелевого использования указанных товаров плательщик обязан погасить свои обязательства по результатам налогового периода, на который приходится такое нарушение, и уплатить дополнительную пеню.

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«Если эти законы будут приняты и подписаны президентом, в Украине появится возможность стимулировать рост ВВП и отечественного бизнеса, организации новых рабочих мест и производства импортозамещающих товаров. Мы ожидаем рост экономики прежде всего за счет создания рабочих мест», – подчеркнул Александр Дубинин, призвав коллег-депутатов поддержать эти законодательные инициативы.

Освобождение от НДС и ввозной пошлины не будет касаться товаров, произведенных страной-агрессором.

Напомним, Александр Дубинин также является автором законопроекта о нулевой ставке ввозной пошлины для деревообрабатывающего оборудования, благодаря которому в 2016 году объем переработки древесины вырос на 20%.