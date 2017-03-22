"Нафтогаз" с 1 апреля снижает цены на газ для промпотребителей на 10%

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" с 1 апреля 2017 года снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 10,3% по сравнению с мартом 2017 года – до 7 675,2 гривни за тысячу кубометров с 8 553,6 гривни за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.

В то же время, по данным "Нафтогаза", максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 апреля будут снижены на 9,7% – до 8 516,4 гривни за тысячу кубометров по сравнению с 9 439,2 гривни за тысячу кубометров в марте.

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Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 миллионов кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена топлива. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены на топливо указаны с учетом НДС и тарифов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

В марте 2017 года "Нафтогаз" снизил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 7% по сравнению с февралем 2017 года – до 8 553,6 гривни за тысячу кубометров, а также максимальные цены – на 6,9%, до 9 439,2 за тысячу кубометров.