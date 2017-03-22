Украина с начала года увеличила добычу угля почти на 19%

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-феврале 2017 года увеличилась на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,366 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, доля энергетического угля в общем балансе добычи составила 84,5% (6,224 миллиона тонн), а коксующегося – 15,5% (1,141 миллиона тонн).

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При этом государственные шахты добыли 718,4 тысячи тонн энергетического угля, что на 18,4% меньше, чем за 2 месяца 2016 года.

За отчетный период добыча дефицитных марок угля "А" (антрацит) и "Т" (тощий) на временно неподконтрольных Украине территориях выросла на 48%, до 1,269 миллиона тонн. Так, "ДТЭК Ровенькиантрацит" увеличил добычу на 58% - до 678,2 тысячи тонн антрацита, а "ДТЭК Свердловантрацит" - на 37%, до 591 тысячи тонн. На 24,5% выросла добыча тощего угля в компании "ДТЭК Комсомолец Донбасса" - до 610 тысяч тонн.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 году из-за боевых действий на Донбассе сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом – до 39,76 миллиона тонн с 65 миллионов тонн. В 2016 году добыча увеличилась на 2,8% – до 40,864 миллиона тонн.

На сегодня Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР.

Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года, а также после того, как в середине марта энергохолдинг ДТЭК потерял контроль над своими подразделениями, которые работают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей - "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит" и "ДТЭК Комсомолец Донбасса".