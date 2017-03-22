"Укрнафта" возобновила добычу нефти на месторождении в Ивано-Франковской области

Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» возобновила добычу сырой нефти на Быткив-Бабченском месторождении в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Совместное предприятие «Укркарпатойл Лтд.» возобновило добычу на Быткив-Бабченском месторождении после получения разрешительных документов от управления Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины», - сообщили в компании, добавив, что «Укрнафта» является основателем компании «Укркарпатойл Лтд.» и владеет 100% долей ее уставного капитала.

По информации пресс-службы, в ближайшее время специалисты «Укркарпатойл» и «Укрнафты» оценят после продолжительного простоя технологические характеристики скважин и смогут спрогнозировать объемы добычи нефти и газа.

«Ориентируясь на показатели 2015 года, возобновление добычи на указанном месторождении позволит добыть до конца этого года 39 тыс. тонн нефти и 22 млн куб. м природного газа, оценочный объем рентных платежей государству составит около160 млн грн», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2015-2016 годах Государственная служба геологии и недр активизировала работу по приостановке действия лицензий для «Укрнафты». 23 августа 2016 года Госслужба издала приказ о приостановке действия трех спецразрешений в связи с задолженностью компании по выплате рентной платы.

По данным компании, добыча нефти на Леляковском месторождении была приостановлена в мае 2016 года, а на Быткив-Бабченском – в июле 2015 года.

10 февраля 2017 года «Укрнафта» начала подготовительные работы для возобновления добычи нефти на Быткив-Бабченском и Леляковском (Черниговская обл.) месторождениях.

По информации компании, приостановка действия 14 спецразрешений, которую инициировала Госгеонедр, приведет к снижению объемов добычи компанией углеводородов (из расчета 285 тыс. тонн нефти с газовым конденсатом и 135 млн куб. м газа в год), увольнению 1,8 тыс. человек, а также лишит государственный бюджет налоговых поступлений.

Справка УНИАН. «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны. Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

«Укрнафте» принадлежит 55% уставного капитала совместного предприятия «Каштан Петролеум Лтд.», которое с 1996 года обладает спецразрешением (лицензией) на добычу углеводородов на Леляковском месторождении, и 100% уставного капитала компании «Укркарпатойл Лтд.», которая с 1995 года владеет лицензией на добычу на Быткив-Бабченском месторождении.