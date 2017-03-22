Украина выпала из первой десятки мировых производителей стали

Украинские металлурги в феврале 2017 года сократили производство стали на 3,6% по сравнению с февралем 2016 годом – до 1,9 млн тонн, заняв одиннадцатое место в списке мировых производителей этой продукции. Об этом сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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Согласно отчету ассоциации, в феврале 2017 года лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай – 61,2 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 4,6%). Далее следуют: Япония (8,3 млн тонн, -0,1%), Индия (8,1 млн тонн, +8,9%), США (6,4 млн тонн, -1,0%), Россия (5,6 млн тонн, -0,3%), Южная Корея (5,5 млн тонн, +8,3%), Германия (3,4 млн тонн, +2,6%), Турция (2,7 млн тонн, +15,6%) и Бразилия (2,6 млн тонн, +5,7%).

В феврале 2017 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 67 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 4,1% – до 121,6 млн тонн.

Согласно отчету ассоциации, за январь-февраль позиции лидера продолжает удерживать Китай – 128,8 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 5,8%).

Далее следуют: Япония (17,3 млн тонн, +1,3%), Индия (16,8 млн тонн, +12,1%), США (13,3 млн тонн, +3,5%), Россия (11,8 млн тонн, +5,6%), Южная Корея (11,2 млн тонн, +3,6%), Германия (7,1 млн тонн, +1,8%), Турция (5,7 млн тонн, +14,1%) и Бразилия (5,4 млн тонн, +9,5%).

За 2 месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 67 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 5,8% – до 264,4 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов начали оказывать негативное влияние два фактора. Первый – военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, – это снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что уменьшило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю позицию в отраслевом рейтинге.

По итогам 2016 года Украина увеличила производство стали на 5,5% по сравнению с 2015 годом – до 24,2 млн тонн и сохранила 10-е место в мировом рейтинге.