Украинская метпродукция может стать неконкурентной

Повышение цены на газ может сделать продукцию украинской металлургии неконкурентной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил председатель наблюдательного совета Крюковского вагоностроительного завода Владимир ПРИХОДЬКО.

«Крюковский вагоностроительный завод откажется от приобретения украинского металла, если последний подорожает. Новая стоимость природного газа, по нашим расчетам, заставит повысить стоимость металла до 30% и более. В свою очередь, это делает продукцию украинской металлургии неконкурентной. В таком случае, мы будем покупать металл у российских производителей», - заявил В.ПРИХОДЬКО.

По его словам, вагоностроительный завод частично уже перешел на покупку металла в России. Однако, это связано с толщиной профиля стального листа, который не производится в Украине.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.