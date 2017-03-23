Промпроизводство в Украине упало на 4,6% после роста в январе

Промышленное производство в Украине в феврале 2017 года в годовом выражении, по сравнению с февралем 2016 года, без учета корректировки на эффект календарных дней, упало на 4,6% после роста на 5,6% месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно приведенным данным, с учетом корректировки на эффект календарных дней падение промпроизводства в феврале в годовом выражении составило 1,7% после роста на 5,2% месяцем ранее.

По информации Госстата, по сравнению предыдущим месяцем, январем 2017 года, промпроизводство в феврале упало на 2,2% без сезонной корректировки или на 2,5% - с учетом корректировки.

В сообщении отмечается, что наибольшее падение промпроизводства в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года зафиксировано в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 33,7%, добыче каменного и бурого угля – на 25,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 23,3%.

Наибольшее падение к январю произошло в добыче каменного и бурого угля – на 24,7%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 20,6%, поставке электроэнергии, газа и пара – на 12,1%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, промпроизводство в Украине в январе 2017 года в годовом выражении, по сравнению с январем 2016 года, без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 5,6%, с учетом корректировки – на 5,2%.

Рост промпроизводства в Украине за 2016 год по сравнению с 2015 годом составил 2,4% после падения данного показателя 4 года подряд – в 2012-2015 годах.