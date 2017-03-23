Рада одобрила реструктуризацию госдолга "Южмаша"

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о финансовом оздоровлении единственного производителя ракет-носителей и спутников в Украине - госпредприятия "Южный машиностроительный завод им. Макарова", который предполагает проведение реструктуризации долгов предприятия, а также списание штрафных санкций в размере около 82 миллионов гривень.

За принятие соответствующего законопроекта №5113 "О финансовом оздоровлении государственного предприятия "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" в первом чтении за основу и в целом проголосовали 232 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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"Этот законопроект позволит спасти "Южмаш", позволит реструктуризировать основную сумму госдолга, растянув его оплату с 2020 года на 10 лет, а также списать штрафные санкции в сумме около 82 миллионов гривень. Это позволит предприятию нормально обеспечить свою деятельность", - сказал глава парламентского Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, докладывая по соответствующему законопроекту.

По словам народного депутата, замглавы вышеупомянутого комитета Александры Кужель, на сегодняшний день завод имеет четыре контракта, которые дают возможность начать производство.

В ходе обсуждения документа была учтена поправка о том, что правительству необходимо обеспечить завод, начиная с 2017 года, государственными оборонными заказами в качестве частичной компенсации потери "Южмашем" российского космического и оборонного рынка.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его реализация позволит избежать банкротства "Южмаша", обеспечит условия для увеличения объемов производства и его диверсификации и, как следствие, приведет к повышению конкурентоспособности Украины на мировом рынке космического машиностроения и вооружений, увеличению занятости населения и отчислений налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

В законопроекте сказано, что "Южмаш" погашает задолженность перед государством ежеквартально равными частями в течение 10 лет, начиная с 2020 года, в соответствии с утвержденным Кабмином планом развития предприятия. При этом, на сумму задолженности не начисляются проценты, а начисленные штрафные санкции подлежат списанию.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" (Днепр) создано в 1944 году. "Южмаш" - единственный производитель ракет-носителей и спутников в Украине, и это позволяет государству обеспечивать 8-10% пусковых услуг, представляемых ежегодно международными компаниями. По итогам 2012 года "Южмаш" вошел в пятерку мировых лидеров по запуску ракет-носителей.

2 декабря 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о списании госпредприятию "Южный машиностроительный завод им. Макарова" 400 миллионов гривень долга за потребление электроэнергии.