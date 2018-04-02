Металлургия: итоги - неутешительные, перспективы - туманные

Первое в новом году балансовое совещание по вопросам горно-металлургического комплекса, состоявшееся на прошлой неделе в Министерстве промышленной политики, стало попыткой объять необъятное. В условиях кризиса проблемы ГМК настолько обострились, что каждая из них заслуживает отдельного и серьезного разговора. Но главное, конечно, это падение объемов производства на украинских метпредприятиях, вызванное резким снижением спроса на мировых рынках металла. Участники совещания были вынуждены констатировать, что 2009-й станет первым годом в современной истории отечественного ГМК, производственные показатели которого уже сейчас оцениваются почти на 30% ниже, чем за 2008 год. И это на фоне того, что за прошлый год выплавка стали в Украине уже упала на 13%.

Оттолкнувшись от «дна», металлурги еще далеки от “поверхности” По итогам 2008 года выплавка стали составила 37,1 млн. тонн, что на 5,7 млн. тонн (на 13,3%) меньше, чем за 2007 год. На те же 13% сократилась в прошлом году выплавка чугуна и производство металлопроката. Показатели производства в январе этого года также пока не внушают оптимизма. По данным Минпромполитики, среднесуточная выплавка стали за первые недели января составила лишь 54% от аналогичного показателя за январь 2008 года. Чугуна и проката было произведено на уровне 54% и 57% соответственно. По прогнозам экспертов, в текущем году выплавка стали в Украине не превысит 27 млн. тонн (на 10 млн. тонн или на 27% меньше 2008 года), а производственные мощности предприятий будут загружены только на 2/3.

В сложившейся ситуации у Минпромполитики законное раздражение вызывает тот факт, что экспорт украинской металлопродукции в минувшем году снизился на 7,4%, а импорт в Украину металла возрос на 10,6% и составил около 2,3 млн. тонн. Особое недоумение в министерстве вызывает то, что украинские металлопотребляющие отрасли за прошлый год на 1 млн. тонн больше импортировали в Украину тех видов металлопродукции, которые производятся и отечественными метпредприятиями. На совещании было категорически заявлено, что в сложившихся условиях ни в коем случае нельзя открывать для импорта внутренние рынки тех видов проката, которые производятся в Украине.

В ходе совещания в очередной раз прозвучало мнение о том, что металлурги достигли производственного «дна» в октябре-ноябре прошлого года. Минпромполитики напомнило, что если в начале ноября 2008 года суточная выплавка чугуна в Украине составляла 33 тыс. тонн, то в январе текущего года этот показатель увеличился в два раза – до 62 тыс. тонн чугуна в сутки.

Естественно, что такие низкие производственные показатели в четвертом квартале 2008 года не могли не отразиться на финансовых результатах предприятий. Так, по оперативным данным объединения "Металлургпром", в ноябре прошлого года убытки от реализации произведенной метпредприятиями продукции составили 1 млрд. 349 млн. грн., а рентабельность была на уровне минус 22,8%. «В целом за четвертый квартал прошлого года ожидаемые убытки от реализации продукции метпредприятий Украины составят около 3,5 млрд. грн., а отрицательная рентабельность – около минус 15,5%», – сообщил на совещании начальник производственного отдела объединения «Металлургпром» Иван Пономаренко.

В то же время, по его словам, «в первом полугодии прошлого года предприятия металлургической отрасли сработали отлично. Но во втором полугодии 2008 года, по известным причинам, у нас начались проблемы. В результате рентабельность металлургических предприятий, по предварительным оценкам, составит не менее 10%», – отметил И.Пономаренко.

Конечно, ни производственные, ни финансовые результаты минувшего года не идут ни в какое сравнение с 2007 годом, который, по мнению экспертов, стал лучшим для отечественных металлургов за последние 15 лет работы отрасли. К сожалению, приходится говорить о том, что нынешний год для ГМК Украины станет огромным шагом назад, и хорошо, если в обозримой перспективе металлурги смогут вернуться хотя бы к показателям 2008 года.

Обсуждали на балансовом совещании и вечный конфликт между металлургами и железнодорожниками. Последние попросили не «торпедировать» сборник тарифов “Укрзализныци”, пообещав персонально металлургам цены на грузоперевозки не поднимать. Угольщики просили метпредприятия погасить долги в 80 млн. грн. перед ГП «Уголь Украины» за поставленный в прошлом году уголь. Профсоюз металлургов и горняков Украины отметил, что задолженность по НДС перед предприятиями ГМК составила на 20 января 2,5 млрд. грн., что приводит к задержке по выплатам зарплат.

Председательствовавший на совещании заместитель министра промышленной политики Владимир Севернюк пообещал, что действие Меморандума о взаимопонимании между предприятиями ГМК и Кабинетом министров, подписанного 10 ноября 2008 года, будет продлено, как минимум, до конца первого полугодия 2009 года.

Что газ для ГМК

Что касается цены газа для предприятий ГМК в 2009 году, то она в ходе совещания названа не была. В.Севернюк лишь пообещал, что предприятиям придется обосновывать и защищать перед Кабмином те объемы газа, которые они рассчитывают получить в текущем году. «В ближайшие недели руководство предприятий будет приглашено для этого в Минпромполитики. Министерство найдет рычаги для того, чтобы стимулировать снижение объемов потребления газа на метпредприятиях», - добавил замминистра.

Скромные ожидания

Как отметил в ходе совещания директор государственного предприятия “Укрпромвнешэкспертиза” Владимир Власюк, производственные результаты украинских металлургов свидетельствуют о том, что тенденции в украинской металлургии прямо противоположны общемировым. «Если такие страны, как Япония, Южная Корея, США в декабре прошлого года сократили объемы производства металла в сравнении с ноябрем, то в Украине оно напротив стало расти. Мы раньше просели, но и раньше начали наращивать производство», - отметил эксперт.

Говоря о структуре экспорта украинского металла, он отметил, что, к сожалению, экспорт полуфабриката из Украины увеличился. «В позапрошлом году наши метпредприятия экспортировали 11,8 млн. тонн полуфабрикатов, а в 2008 году 12,7 млн. тонн, таким образом, прирост составил почти 2 млн. тонн полуфабрикатов. При этом у нас снизился экспорт готового проката – плоского проката было экспортировано в 2008 году на 0,7 млн. тонн меньше, а длинного прока на 1,7 млн. тонн меньше, чем в 2007 году. В результате мы возвращаемся в те сегменты рынка, где мы находились 7 лет назад. С огромным трудом в 2007 году удалось снизить долю полуфабрикатов в экспорте металла до 42%, а по итогам 2008 года их доля снова составила 48%. Это большой минус – мы так и не смогли сделать прорыв на рынки готовой продукции», - добавил эксперт.

Что касается географии украинских рынков металла, то, по данным В.Власюка, за последний год заметно уменьшились поставки металла в страны ЕС и СНГ. «Это, прежде всего, готовый прокат, то есть поставки на эти рынки сократились не только в количественном, но и в качественном отношении. В то же время, в первом полугодии 2008 года были значительно увеличены поставки украинского металла на Ближний Восток. Затем там начался спад потребления металла, и в целом тенденция к сокращению рынков металла в мире будет наблюдаться и в этом году», - отметил эксперт.

При этом, по его данным, общий объем потребления проката на внутриукраинском рынке также сокращается. «Рекорд был в 2007 году, когда украинский рынок потребил почти 11 млн. тонн проката. В 2008 году потребление металла в Украине снизилось на 2,1 млн. тонн или на 20%. Это очень существенное падение, которое вернуло нас на уровень 2005 года. Наибольшее падение потребления металлопроката было зарегистрировано в таких отраслях украинской экономики, как строительство и трубная промышленность. Тогда как машиностроение по результатам 2008 года продемонстрировало очень незначительный прирост потребления металла», - сообщил В.Власюк.

Эксперт также отметил увеличение импорта металла в Украину, на фоне сокращения внутреннего рынка. «Как ни странно, в прошлом году в Украину было импортировано 2,3 млн. тонн проката, тогда как в 2007 году 2,1 млн. тонн. Конечно, сейчас обесценивание гривни приводит к резкому сокращению импорта металлопроката в Украину», - сказал он.

Эксперт убежден, что увеличение потребления металла на внутреннем рынке Украины даже на 100 тыс. тонн является крайне важным для украинских металлургов. «Да, это не спасет отрасль, но важен процесс, потому что на внутреннем рынке у металлургов непочатый край работы – нам необходимо обновлять все то железо, которое у нас есть. Только в сфере жилищно-коммунального хозяйства Украины замены требуют 75 млн. тонн, изношенных труб и металлоконструкций», - отметил эксперт. И добавил: «Металл и трубы мы производим сами, соответственно для их приобретения нам не нужна валюта, так что в условиях спада на внешних рынках металла мы должны сосредоточиться на внутреннем рынке. Остается вопрос, где найти средства, но этот вопрос решаем. Но, к сожалению, как металлопроизводители, так и Правительство по-прежнему уделяют внутреннему рынку слишком мало внимания».

Согласно прогнозам “Укрпромвнешэкспертизы”, в 2009 году на внешнем рынке украинским металлургам удастся реализовать 19 млн. тонн металлопродукции, еще 8 млн. тонн будут реализованы на внутреннем рынке. «Это оптимистический прогноз, который может оправдаться при условии, что из задекларированных в Украине проектов что-то будет осуществляться», - считает Власюк.

По его данным, в текущем году средняя цена одной тонны квадратной заготовки на мировом рынке составит около 400 долл., что на 350 долл. меньше, чем максимальная цена этой продукции в 2008 году. Цена 1 тонны горячекатаного рулона составит 500-550 долл., а тонна слябов будет стоить 400-450 долларов.

«Таким образом, цены возвратятся на свой нормальный уровень. И это хорошо, так как при тех ценах на металл, которые были зафиксированы в первом полугодии 2008 года, экономика просто не может нормально работать», – отметил эксперт.

Подытоживая, В.Власюк сказал, что «сюрпризов ждать не стоит - в первом квартале текущего года оживления спроса на рынке металлопроката не предвидится. Тем не менее, во втором полугодии мы ожидаем оздоровления мировой экономики и небольшого роста цен на металл».

Итак, эксперты сохраняют сдержанный оптимизм, надеясь на завершение кризиса еще в этом году. Будем надеяться и мы, ведь металлургия остается важнейшей составляющей украинской экономики и основным источником валютных поступлений в страну. Правда, в связи с последним фактом, в отношении металлургов, как собственно и других экспортеров, возникают весьма противоречивые чувства. Они, в отличие от большинства простых украинцев, очень заинтересованы в падении гривни. Только за счет этого экспортно ориентированные отрасли смогут хотя бы немного компенсировать падение своих валютных поступлений.

Петр Черных (УНИАН)