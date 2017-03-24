Гройсман поручил разработать Стратегию развития угледобывающей отрасли

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству энергетики и угольной промышленности разработать и вынести на рассмотрение правительства Стратегию развития угледобывающей отрасли для проведения последующей модернизации шахт и стабильной выплаты заработной платы шахтерам. Об этом он сообщил сегодня в парламенте.

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"Нам нужно разработать собственную стратегию модернизации и реструктуризации украинских шахт и в целом угледобывающей отрасли… Мной было поручено Министерству энергетики и угольной промышленности на следующее заседание правительства вынести Стратегию развития украинских шахт и стратегию решения тех проблем, которые накопились", - отметил он.

Также Гройсман добавил, что на сегодня правительство изучает вопрос и причины банкротства государственного угледобывающего предприятия "Львовуголь".

"Мы выделили 1,8 миллиарда гривень на модернизацию (угольных государственных шахт в бюджете на 2017 год – УНИАН), но все эти деньги уйдут на выплату зарплаты туда, где себестоимость угля в 2-3 раза больше, чем на свободном рынке – то это путь в никуда", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, на сегодня Украина испытывает дефицит угля антрацитовой группы, поставки которого были прекращены с временно оккупированной территории после начала энергетической блокады зоны АТО и решения СНБО от 15 марта 2017 года о запрете перемещения грузов через линию разграничения.

Вместе с тем, значительные трудности испытывают государственные шахты, которые расположены на подконтрольной территории, в частности, постоянные задержки с выплатой заработной платы, долги за электроэнергию и как следствие - иски от энергопоставляющих компаний и банкротства. Также в Украине не развит рынок энергетического угля, поэтому ранее премьер-министр неоднократно выступал за создание биржи по торговле углем.