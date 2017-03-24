Кабмин вообще не занимается решением проблем химпромышленности Украины - нардеп

Кабинет министров вообще не занимается решением проблем химической промышленности Украины. Об этом заявил народный депутат Александр Дубинин в ходе круглого стола в Институте Горшенина, передает издание "Левый берег".

Читайте такжеСтало известно, сколько украинцев заберут в армию весной

В частности, по словам нардепа, из-за этого уже возникли проблемы с посевной. "Проблема случилась у аграриев в связи с остановкой двух предприятий в Черкассах и Ровно. Одесский припортовый работает с одним аммиаком, второй агрегат стоит. И аграрии, получив деньги от своих контрагентов, заплатили 1,7 млрд гривен, сделали предоплату, а продукцию получить не могут", - заявил он. По его словам, это произошло в связи с тем, что правительство решило отложить введение антидемпинговых пошлин против российских минеральных удобрений, а конкурировать с российскими химическими предприятиями, у которых есть доступ к дешевому газу (который является сырьем при производстве минудобрений), украинские заводы не могут.

"При производстве карбамида газ составляет порядка 95% себестоимости. Для российских производителей цена газа где-то 75 долларов, у нас за 300. О какой конкуренции мы можем говорить?", - отметил Дубинин.

Он убежден, что государство должно немедленно вмешаться и дать остановленным предприятиям возможность выполнить свои обязательства перед аграриями.

"У государства есть различные инструменты управления и влияния на такие ситуации: предоставление льготных кредитов, гарантирование по кредитам, применение налоговых льготных моментов. Правительство вообще этим не занимается", - заявил Дубинин.